Alberto Fernández criticó las negociaciones con el Mercosur y la UE

El precandidato a Presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández cargó contra el convenio del Mercosur con la Unión Europea y aseguró que “el acuerdo tiene que pasar por el Congreso”.

En tono crítico, Fernández aseguró que “esto es un enorme acto más de irresponsabilidad de Macri”.

Y agregó: “Quiero ver qué va a pasar con la industria automotriz. Esto es un enorme acto más de irresponsabilidad de Macri. Si hay algo que caracteriza al gobierno de Macri es la improvisación. Piensa que estamos entrando al mundo pero somos los socios más pobres del mundo. Entrar a la globalización no nos condena a ser idiotas, a aceptar reglas que terminan contra nuestra industria”.

Además, el postulante presidencial no descarta revisar el acuerdo. “Esto tiene que pasar por el Congreso y ahí vamos a conocer cuánto nos saldría y cuánto no. El acuerdo todavía no está firmado”, señaló.