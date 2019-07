A partir de hoy, se aplica un nuevo aumento al boleto de colectivo y costará 20 pesos

El director de Transporte, Guillermo Matterson, confirmó que se hará efectivo a partir de hoy el aumento al boleto que impactará con dos pesos en los usuarios de colectivos y estaba previsto en el marco de actualización que estipulaba el segundo aumento para el mes de julio.

En este sentido, Matterson comentó que este aumento es parte de las medidas que se tomaron a fines del año pasado por la detracción de los subsidios nacionales a las provincias, como parte del convenio federal que se firmó, en el que los subsidios quedaron a cargo de las provincias.

“El equilibrio de la actividad se logró a través de un importante aporte provincial y es importante hacer memoria y recordar la efectiva acción del ministro de Finanzas, Sebastián Véliz y, por supuesto, el entendimiento de la problemática que significa la actividad tanto por la cantidad de usuarios y al costo real que significaría la existencia del servicio por parte de un privado que es asistido parcialmente por el estado, ya que, el estado de hacerse cargo del servicio gastaría muchísimo más dinero del que actualmente se utiliza para colaborar con el empresariado”.

A su vez, Matterson aclaró que hasta el momento, con las medidas tomadas, se evitó llegar a un costo de por lo menos 40 pesos por boleto, que era la expectativa que tenían los empresarios locales.

Este aumento de dos pesos, que lleva al boleto a un monto de 20 pesos, “es parte de un ajuste paulatino que se distribuyó a lo largo del año, que no solo tiene que ver con costos operativos y de insumos, sino también con las nuevas pautas salariales de los choferes de colectivos, que son importantes y que van a impactar en el haber del mes de junio, sumando al pago de aguinaldo y unos complementos que vienen solicitando como parte de paritarias y que se está cumplimentando por las empresas. Todo esto como parte de un reclamo justo del trabajador del volante y que significa un gasto para la empresa”, aclaró.

“Si bien es una noticia desafortunada, más aún en estos momentos donde tenemos una complejidad económica importante y todo nuestro salario solo prevé un gasto mensual para la familia, hay que darle pelea a esta situación. Nosotros seguimos trabajando con el boleto estudiantil, los beneficios a las asignaciones y jubilados, y con el permanente apoyo del Ministerio de Hacienda, que mes a mes estamos tratando de sobrellevar el cumplimiento de los subsidios para que la demanda sea cubierta”, expresó Matterson.

Por otro lado, el funcionario destacó que “el boleto, en esta oportunidad, aumenta solo dos pesos, en Córdoba aumentaron cuatro pesos con cincuenta. Es importante entender que los servicios públicos son eso, y que no es cuestión de empezar a aumentar, y como pasa con la electricidad, que no se pueda pagar. El conjunto de la ciudadanía necesita desarrollar sus actividades cotidianas, y el transporte no puede ser un comercio donde se deba lucrar, no pude tener un costo donde el que lo usa, no lo pueda pagar”, reflexionó.

En relación a la aplicación del aumento por parte de la administración de la tarjeta SUBE, Matterson aclaró que “tenemos la confirmación de que se presentó toda la documentación requerida por la administración SUBE para efectivizar el aumento y está el compromiso de que se empiece a aplicar el aumento a partir de las 0 horas de hoy”.

Boleto estudiantil

Está previsto que quienes deseen acceder al beneficio tendrán hasta el inicio de las vacaciones de invierno para poder hacer el trámite. Ya que se considera que quienes no hicieron la solicitud hasta el mes de julio, no lo necesitaban. Se considera también a las personas que hicieron cambio de domicilio y quedaron sin el beneficio, que tendrán hasta mediados de julio para realizarlo.