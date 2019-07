Zamora: “Estoy preparada para este tipo de eventos”

La judoca catamarqueña Mariana Zamora estará representando a Argentina en los Juegos Olímpicos Universitarios en Nápoles, Italia. La judoca local viajó el viernes para sumarse al seleccionado y viajar rumbo a Italia.

Zamora está estudiando la carrera de Abogacía en la UNCa y eso le valió para ser seleccionada junto a su rendimiento en el judo.

Hace un par de días, estuvo de visita en los estudios de una radio y comenzó diciendo: “Estoy muy contenta por estar, todo fue por ranking, me llamaron y fue una buena noticia. La profesora dijo que quería llevar al mejor equipo y me eligió a mí y cuatro chicas más. Yo soy la única de Catamarca que va”.

Sobre la modalidad de competición, dijo que su categoría es la de 63 kilos y por equipo. Además agregó que la competición es a nivel elite y habrá competidores de 150 países.

“Va a ser la competición más importante en la que voy a estar. Entreno de dos a tres veces al día. Todos los días hago judo de 20 a 2 y por la mañana hago la parte física”, comentó.

Además, comentó: “Yo hace 12 años que hago judo, integré seleccionados catamarqueños, ya tengo experiencia. Ahora, mi objetivo en estos juegos universitarios es lograr medallas”.

En cuanto su rendimiento con el paso del tiempo, Zamora, señaló: “La verdad que hace cuatro años que no salgo a competir afuera pero me siento muy bien. Hace cuatro años que fui a entrenar a Japón con los mejores judocas de elite y eso me dejó muchas enseñanzas, creo que estoy muy bien”.