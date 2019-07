Miranda no podrá estar en los Juegos Panamericanos

El catamarqueño Jonathan Miranda, continúa con su estadía en la provincia de Buenos Aires donde reside y se está preparando para un nuevo torneo de Pelota Paleta. En diálogo con el programa Botineros Diario, Miranda habló de su actualidad y de lo que viene.

Comenzó diciendo: “Sigo compitiendo en el certamen metropolitano donde vengo bastante bien. También está por terminar la primera mitad del año para ver quién asciende y desciende. Nosotros venimos bien, punteros, cerca de entrar al hexagonal”.

Habló de lo que viene: “Lamentablente, en los Juegos Panamericanos no voy a poder estar. Fue una noticia dura para mí. No lo voy a hacer porque justo se va a jugar una disciplina que es nueva y se llama frontón peruano. La confederación de España no le dio plaza a esa disciplina no le dio para jugar en Pelota Vasca. A través de la Confederación Argentina le dieron importancia a esa disciplina y no tanto al frontenis”.

Así, el catamarqueño explicó que desde la Federación Argentina decidieron que vayan representantes en la disciplina de frontón peruano y no en frontenis donde él se desempeña y sus compañeros, que vienen representando a Argentina en los últimos torneos como los Juegos Odesur y la Copa del Mundo.

Cerró: “Es una lástima que nos hagan esto pero me queda trabajar y seguir entrenando ya que sigo en el seleccionado”.