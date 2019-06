Alberto Fernández: "Macri piensa que entramos al mundo pero somos los socios más pobres"

En línea con la crítica de los dirigentes de la oposición tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que “esto es un enorme acto más de irresponsabilidad de Macri”.

"¿Quién puede estar en contra del acuerdo con la UE? Pero tenemos que saber qué queremos hacer, si queremos ser la factoría de los años '20. Sé lo que la UE hace y reclama, yo lo sé. Si este acuerdo está avanzando es para que vendamos producción primaria en términos acotados y ellos nos inunden de productos manufacturados", manifestó en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, Fernández dijo: "Quiero ver que va a pasar con la industria automotriz. Esto es un enorme acto más de irresponsabilidad de Macri. Si hay algo que caracteriza al gobierno de Macri es la improvisación".

"Macri piensa que estamos entrando al mundo pero somos los socios más pobres del mundo. Entrar a la globalización no nos condena a ser idiotas, a aceptar reglas que terminan contra nuestra industria",agregó.

Además, el postulante presidencial no descarta revisar el acuerdo. "Esto tiene que pasar por el Congreso y ahí vamos a conocer cuánto nos saldría y cuánto no. El acuerdo todavía no está firmado", señaló.