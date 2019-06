Cristina Kirchner dijo que Putin le regaló la carta de San Martín a O'Higgins

La senadora y candidata a vicepresidenta, confirmó que la carta original, que fue encontrada tras un allanamiento en su vivienda de El Calafate, le fue obsequiada por el presidente de Rusia, quien la compró para ella en Nueva York y se la regaló al finalizar una visita a esa nación.

"Tomá mate con chocolate… si quería sorprenderme lo había logrado", dijo luego de contar que Putin hizo detener el auto con el que se retiraba luego de una visita a Moscú, -en 2015- y un colaborador del mandatario trajo una caja grande, de madera. Cuando la abrió vio que contenía la carta de San Martín a O'Higgins, que data de abril de 1835 y ante su sorpresa, Putin le dijo que la mandó a comprar para ella en Nueva York.

Los diarios, agregó, dijeron que se había robado la carta y remató: "Prefiero quedar en la historia que en la tapa de los diarios, si quedo en la historia bien, de la tapa de los diarios no se acuerda nadie".

Lo mismo ocurrió, dijo, con el bastón presidencial que tiene del presidente Héctor J. Cámpora, que le regaló la familia, causa de la que fue sobreseída la semana pasada.

Acotó además que en esa carta San Martín "con cierta amargura le comenta a O'Higgins que ha sentido la ingratitud de la sociedad de los pueblos que ha liberado" y acotó que San Martín, Artigas, terminaron exiliados, Belgrano se sentía abandonado y Bolivar fue acusado "de cosas horribles en Perú" y acotó: "Es un poco el precio que hay que pagar".

De su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra en Cuba en tratamiento médico, Cristina Fernández afirmó que "es una militante feminista" y contó que le preguntó por qué ella no lo era. "Yo trato de explicarle que en los 60 y 70 entre los que militaban no había diferencias ni machismo", sino "únicamente la superioridad de que alguien era más inteligente que otro, más capaz, no porque era hombre o mujer".