Una madre se encadenó por la libertad de su hija detenida

Marta Argañaraz resolvió ayer a primera hora de la mañana, llegar hasta la puerta misma de los Juzgados de Garantías y encadenarse para pedir por la libertad de su hija, quien lleva ya más de tres meses detenida por la denominada causa “reyerta del Barrio Virgen Niña”.

“Acá me voy a quedar hasta el que el señor juez -Porfirio Acuña- se digne a firmar la libertad de mi hija Gabriela Noelia Argañaraz. A ella, la acusan de coautora por ser la dueña, junto a su pareja quien también está detenido, de la vivienda donde ingresó uno de los hermanos Garribia (quien falleció cuando era llevado al hospital) pero ya quedó demostrado que ella no tiene nada que ver. Su abogado, el doctor Mazzucco, ya hizo todas las presentaciones al igual que el fiscal. Solo falta que el juez se digne a firmar su libertad”, remarcó Argañaraz, quien sentada en la puerta de acceso principal junto a una pancarta con la leyenda “Sr. Juez, mi hija es inocente”, amenazó con quedarse allí hasta tanto tenga una respuesta. “Hace tres meses que voy y vengo y siempre me dicen que el juez está trabajando en la causa”, agregó.

El hecho por el que estáa detenida ocurrió el 16 de junio año pasado, cuando murió Luis Garribia (17) y su hermano Nicolás resultó gravemente herido. Este último falleció meses después, tras recibir el alta médica, por leucemia.

La joven Noelia Argañaraz está acusada de homicidio en grado de tentativa porque supuestamente sostuvo a Nicolás para que su pareja, Olivera, también detenido, lo apuñalara.