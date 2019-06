El “Sueño de Luis” para una escuela rural se cumplió

Todo comenzó con el deseo de un alumno de escuela rural del interior de Belén, quien expresó su deseo de crear una biblioteca para la Escuela Rural N°8 de Las Barrancas.

Un total de 1200 libros fueron entregados a las autoridades escolares, por una comitiva de la UNCa que viajó hasta el lugar, encabezada por el rector Flavio Fama y personal del programa UNCA+Cerca que desde hace ocho años recorre el interior de la provincia.

El sueño comenzó durante una de las jornadas, realizada en la cabecera de ese departamento, donde el alumno Luis Ríos participó del concurso literario del que resultó ganador.

En el trabajo presentado, Luis manifestó su anhelo, que la escuela tenga una biblioteca. El relato se convirtió en una campaña mediante la que se consiguieron cada uno de los libros que hoy forman parte de ese nuevo espacio de lectura.

“Se está cumpliendo uno de mis sueños, pero que no sólo es importante para mí, sino para ustedes, que podrán disfrutar esta hermosa e histórica biblioteca. Compañeros, no tengan miedo a leer. Cuiden y amen los libros, porque el saber rompe las cadenas de la esclavitud. Estudien, supérense. Y por más que a fin de año no tengan las mejores notas, nunca bajen los brazos”, expresó, agradeciéndole al Rector por “haberse tomado el tiempo de conocernos y acercarse a nosotros”, manifestó el adolescente.