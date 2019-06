Reyerta del Virgen Niña: piden por la libertad de Argañaraz

Gabriela Argañaraz, continúa detenida, imputada por el delito de “homicidio en grado de tentativa” en la causa que investiga el fallecimiento los hermanos Garribia, en la sangrienta reyerta del barrio Virgen Niña ocurrida el 16 de julio de 2018.

Desde las primeras horas de este jueves, su madre, Marta Argañaraz, con carteles que rezan “Señor juez justicia por mi hija Gabriela” y “Mi hija es inocente. Libertad para Gabriela” se instaló en la puerta del Juzgado de Garantías, ubicado sobre avenida Virgen del Valle, exigiendo que se le otorgue la excarcelación a la joven.

Según explicó la mujer, Gabriela es la dueña de la casa donde murió el menor de los hermanos Garribia, y aclaró que fueron “los delincuentes que se metieron en la casa de ella”. “Es insólito que estén detenidos los dueños de casa, en este caso mi hija y su pareja”, comentó.

La manifestante relató que a su hija la acusa de coautora, pero aseguró que “se comprobó que ella no tiene nada que ver. No había ADN de ella, en los careos dijeron que no participó del hecho” dijo.

Cabe recordar, que Gabriela Argañaraz está detenida junto a Claudio Olivera y a Hernán Chanampa por la conocida reyerta del barrio Virgen Niña. Hecho ocurrido el sábado 16 de junio de 2018, donde los hermanos Luis Américo (17) y Nicolás Garribia (21) perdieron la vida, tras enfrentarse con Olivera y Chanampa.