Repudian prisión domiciliaria a favor de un hombre acusado de abusar de una niña

En un comunicado, diferentes organizaciones manifestaron su repudio contra la decisión que tomó la Justicia a favor de Alfredo “Negro“ Chade, respecto al beneficio de la prisión domiciliaria.

Entre las organizaciones que manifestaron su repudio se encuentran la Asamblea de Mujeres en Lucha Chilecito, Isadora Mujeres en Lucha e Izquierda Socialista, Plenario de Trabajadoras La Rioja, Juntas y a la Izquierda y MST; Salamanqueras del Valle de Famatina, FRA La Rioja (frente riojano antipatriarcal) y Asamblea El Retamo Nonogasta.

“Repudiamos enérgicamente esta medida tomada por la jueza Virginia Illanes Bordón, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 de Chilecito. Consideramos que con esta medida se confirma la decisión de mantener la impunidad y el encubrimiento en la causa”, denunciaron.

El comunicado

“La prisión domiciliaria se le brinda a Chade bajo condiciones irregulares. La perito de parte, que presentó un informe psicológico, nunca asistió a la Comisaría de Malligasta donde estaba detenido el imputado, esto consta en el informe policial presentado al juzgado ya que no hay registros en los libros de la comisaría. Entonces, ¿cómo se hizo el informe? ¿Por qué se le otorga la prisión domiciliaria si no cumple con los requisitos para acceder a ella? ¿Por qué el imputado por abuso sexual gravemente ultrajante no está cumpliendo la prisión preventiva efectiva siendo un peligro para la comunidad y, particularmente, para las niñas y niños de Chilecito? Estamos hartas de que las víctimas sean una y otra vez revictimizadas, ultrajadas y pisoteados sus derechos por un sistema judicial regido por el poder político y económico.

Alfredo Chade, a pesar de todas la pruebas presentadas, es beneficiado por este sistema mientras las víctimas son asediadas constantemente por la corporación judicial, poniendo en duda su palabra. Los organismos del Estado no han dado las explicaciones aún sobre los responsables de difundir los datos de la menor, fotos del informe médico, no hay responsables sobre la pérdida del archivo de la Cámara Gesell. Por lo tanto, consideramos que en Chilecito no se garantiza efectivo acceso a la Justicia, ni se prioriza el cuidado, respeto y protección de los menores en situación de violencia.

Sabemos que nos estamos enfrentando a un sistema que busca la impunidad porque cuando caiga uno, caerán todos los abusadores protegidos por el poder. Exigimos la prisión efectiva y cárcel común para Alfredo Chade y para todos los abusadores y violadores que están libres. Responsabilizamos por la integridad de la menor a todos los organismos del Estado que deben intervenir para garantizar sus derechos, atendiendo al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual es una agresión sexual violenta que atenta contra la libertad sexual de la persona y su derecho a elegir la actividad sexual que quiere realizar.

Si es cometido contra un menor, afecta, además, su desarrollo personal en su sexualidad, constituye un grave atentado contra sus derechos humanos fundamentales, pues vulnera profundamente sus derechos de integridad física, psíquica y sexual, su derecho a la seguridad, autonomía, privacidad, libre desarrollo de la personalidad y, finalmente, su derecho humano a una vida libre de violencia.

¡Basta de abusos! ¡Basta de impunidad! ¡Que se respeten los derechos de nuestros niños y niñas!”.