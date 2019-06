Flavia Palmiero posó en bikini y revolucionó las redes

Luego de formar parte de la obra teatral “Mamushka”, Flavia Palmiero viajó al viejo continente para tomar un descanso en España. La actriz no se olvidó de sus seguidores y a través de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 153 mil seguidores, compartió una serie de imágenes que generaron repercusión entre sus fanáticos.

En las fotos que publicó la conductora mostró su trabajada silueta al posar en traje de baño en las playas de Ibiza y Migjorn. Así, logró generar más de un suspiro entre sus “followers” que de inmediato dejaron comentarios de todo tipo.

“Tan linda!!!!”, “Cómo haces??? Cómo haces???? Por favaaarrrr…. Para ser tan diosa… Cómo se hace????”, “Qué lomazo Fla. Esa malla te queda de 10”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Es preciso recordar que en diálogo con radiomitre.com.ar, Palmiero contó sus sensaciones tras desempeñarse en las tablas: “Hace tiempo que tenía ganas de trabajar en algo así y no me llegaba. Me llegó y lo acepté automáticamente. Me permite trabajar como actriz, que muchas veces lo he postergado por la tele u otros géneros. Tenía ganas, es un gran y lindo desafío“.

Y agregó: “Cuando uno tiene un objetivo tarde o temprano lo cumple. Ahora estaría buenísimo que a la gente le guste y pueda disfrutarlo. A mi me permite el juego de estar en un escenario. Todos en el elenco estamos interesados en hacer un gran equipo”.

“Adoro la televisión. Es un medio maravilloso. He inventado formatos, he cambiado la historia de programas infantiles. A mí me parece que la tele ha asustado mucho al público. La autocrítica es necesaria. Siento que no hay límites y la gente no es tonta“, sentenció.