Sesión caliente en Diputados con radicales en el centro de la escena

En la sesión, hubo cruces verbales entre la diputada Analía Brizuela con Víctor Luna. La legisladora le reclamó a su par, Víctor Luna por su intento de reasignar el manejo de recursos de ANSES en el departamento Chumbicha. Es por el audio de Whatsapp que se viralizó en el que Luna le solicitaba al Coordinador Regional de ANSES, Fernando Corrales Ávila, que se revea el manejo de recursos del organismo en Chumbicha, donde Juntos por el Cambio lleva como candidato a intendente a Mauro Nieto.

“Te quería hacer una consulta relacionada con la visita del ANSES en la localidad de Chumbicha, en virtud de que nos hemos enterado de que se habían hechos las gestiones a través del concejal Mauro Nieto, que es nuestro candidato de nuestra alianza, y que no lo iban a manejar, por segunda vez, este tema relacionado con la actividad del ANSES en Chumbicha y que ahora le entregan ese manejo al intendente Fredy Hoffman”, manifiesta en parte del audio el legislador.

En el marco de la sesión, la diputada Brizuela dejó en evidencia a Luna. “Esto no debe pasar, y menos en estos tiempos”, lanzó al remarcar que esta actitud "ofende a mi pueblo y al intendente, que fue proscripto por el partido".

En el retruco, Luna admitió ser él el del audio y desestimó alguna falta de respeto. "Se había dispuesto un lugar para la visita de ANSES, y me avisan que de la Gerencia Zonal ordenaron que fuera en la Municipalidad. Lo llamé y Corrales Ávila no me atendió, yo le pedía explicaciones de por qué habían decidido cambiar el lugar. Si me equivoque, pido disculpas", se excusó.

Más en acción

Otro de los que se metió en la pelea fue el diputado Luis Lobo Vergara, quien le pidió a Brizuela y a los radicales molestos, que armen un listado y se presenten a consideración de la gente.

“Para participar en política hay que armar una lista y presentarla y que se ponga a consideración de la sociedad, ahora si no podés juntar los papelitos, no podés juntar los candidatos no se puede participar, en ningún momento se ha proscripto. Me parece lamentable que se quiera excluir o querer entorpecer un proceso”, respondió.