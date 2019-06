Guaidó frustró un intento de secuestro a su equipo por grupos paramilitares

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, frustró este miércoles un intento de secuestro a su equipo sobre una autopista en Caracas. La información la dio a conocer el Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia Encargada del país caribeño, quien publicó en Twitter: "El presidente (E) de la República, Juan Guaidó, frustró intento de secuestro de su equipo de parte de un grupo civil no identificado con armas largas".

En otro mensaje, agregó: "El grupo armado pretendía secuestrar a los miembros del equipo en plena autopista Francisco Fajardo y conducirlos al DGCIM, hasta que arribó el Presidente (e) Juan Guaidó y frustró la arremetida".

El lunes pasado, la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, denunció que no pudo viajar a un foro internacional en Madrid por amenazas del régimen de Nicolás Maduro. En un mensaje enviado al Foro Atlántico, que se celebró en la Casa América en Madrid, Rosales dio las gracias a los asistentes por la invitación y por comprometerse con la causa de Venezuela, pero afirmó que no pudo dejar el país para participar, como estaba previsto inicialmente. "Me hubiera encantado (asistir), pero por la persecución que todos conocen del régimen, amenazas de no dejarnos salir de Venezuela, me impiden hoy acompañarlos", manifestó Rosales al lado de su esposo hace apenas 48 horas. Guaidó acusó a las autoridades de Maduro de "haber secuestrado" a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional; y a Roberto Marrero, jefe de su despacho, y de allanar los derechos de otros 22 legisladores.

Los hechos de este miércoles se suman a un número incontable de intimidaciones. "A pesar de ese contexto, no nos rendimos, seguimos adelante y tenemos las herramientas para salir de esta dictadura: unidad, disposición, una alternativa, un plan país, una coalición fuerte que se manifiesta y que sigue", indicó a principios de esta semana.

El líder venezolano dijo que Venezuela está "al borde de una catástrofe" por el éxodo migratorio, por la falta de acceso a servicios, por apagones eléctricos que a diario duran doce horas y por la carencia de servicios y bienes básicos, como agua y medicamentos.

Ayer martes, Guaidó denunció en la Asamblea Nacional la detención de cinco militares y dos policías venezolanos -incluido un general- por parte de agentes de inteligencia, y dijo que se desconoce su paradero. "Es momento de que la familia militar hable con contundencia y claridad de lo que pasa en Venezuela. ¿Va la Fuerza Armada (…) a seguir como escolta de un dictador? Lo esconden o se esconden detrás de él. Que defina entonces la Fuerza Armada", subrayó.

"Hoy para nosotros es un deber denunciar la desaparición forzosa" de un general, dos coroneles, un capitán de corbeta y un teniente de la Fuerza Armada, señaló el jefe del Parlamento, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

Los militares fueron arrestados el pasado viernes tras participar en una reunión, dijeron diputados que señalan como captores a agentes de la contrainteligencia castrense, aunque familiares apuntan al servicio de inteligencia.

Guaidó no detalló las razones de las capturas, aunque indicó que estos casos demuestran que "quedan funcionarios dispuestos a ponerse del lado de la Constitución" y no de Maduro, a quien tilda de "usurpador" del poder.