Abigeato: Remueven al Comisario Eugenio Machado

La medida fue comunicada ayer a la fiscalía de Andalgalá, a cargo de Alejandro Scidca, quien el último viernes, acompañado por su secretaria y jefe de despacho, allanaron la comisaría de Aconquija, dependecia que estaba a cargo del comisario Eugenio Machado, quien había sido denunciado en los últimos días por varios vecinos de la zona por inacción ante las denuncias por robo de ganado (abigeato).

LA UNION pudo conocer de voceros judiciales que el viernes pasado, las autoridades judiciales se hicieron presentes en la comisaría de Aconquija donde revisaron y controlaron los expedientes relacionados a las denuncias de ganaderos de la zona que habían denunciado el robo de ganado señalando en sus dichos a quiénes serían los presuntos autores de dichos ilícitos.

Según se supo, al llegar el fiscal y el personal judicial a la dependencia, no encontraron al oficial que tenía a su cargo los expedientes de los damnificados y estos no estaban en la dependencia, según lo manifestado por el personal en el lugar, porque “la comisaría no cuenta con armario con llave”.

Asimismo, la justicia elaboró en el lugar, distintas cédulas de restricciones para los sospechosos y las víctimas.

Cuando las autoridades fueron a realizar las notificaciones pertinentes, el comisario Machado habría estado presente en una de ellas y habría tratado al fiscal de “cara dura”, agregando que siempre lo habían llamado por teléfono para informarle de los hechos y este -por el fiscal- nunca respondía.

Esta actitud y otras que el comisario tuvo para con la comisión judicial, llevó al fiscal a elaborar un informe que le fue remitido al secretario de Seguridad Marcos Denett donde solicitaba principalmente que Machado fuera removido como jefe de la comisaría.

Finalmente, la medida fue adoptada por los superiores, quienes desplazaron del cargo a Machado e iniciaron una investigación administrativa.