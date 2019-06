Oscar Ruggeri se ofreció a ocupar el puesto de César Luis Menotti en la Selección

En el umbral del encuentro de Argentina y Venezuela por los cuartos de final de la Copa América, Oscar Ruggeri sorprendió con una declaración que hizo ruido en la concentración del combinado nacional en Río de Janeiro. El ex zaguero, campeón del mundo en el Mundial de México 1986, se ofreció para ocupar el puesto de César Luis Menotti como director de Selecciones.

"¿Si Menotti deja de ser el manager, vos presentás un proyecto?", le preguntó Sebastián Vignolo en Fox Sports, con el mar de fondo. "Claro, inmediatamente. Basta. Yo nunca tuve la oportunidad, cuando estaba Diego -por Maradona- no me dejaron llegar", señaló el "Cabezón", de 57 años. En aquella ocasión, cuando el "Diez" era el entrenador de Argentina en el proceso que terminó en el Mundial 2010, la traba para que Ruggeri fuera su ayudante de campo resultó que le había hecho un juicio a San Lorenzo. Su presidente, Rafael Savino, era tesorero de la AFA; en consecuencia, Julio Grondona no quiso traicionar su lealtad.

"Muero por trabajar en la Selección; no dirigir, porque no estoy preparado, pero sí para lo otro, estar, estar con los juveniles, acompañar. Yo presento un proyecto, pero hoy hay gente trabajando", apuntó, en relación a Menotti.

Ruggeri viene siendo crítico de la tarea de Menotti, sobre todo, por su ausencia en los momentos claves. El "Flaco" no viajó a Brasil por razones de salud. "Está Menotti y no se le puede decir nada, nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Y hablan de mí, ¿que yo no puedo hablar? ¡Qué no voy a poder hablar! Dos finales del mundo jugué, y ¿no voy a poder hablar? Dos Copa América gané, ¿y qué? ¿No puedo hablar de la Selección? Cómo no voy a hablar. Hablo porque no estoy ahí adentro. Si estuviera, hablaría con el técnico, como corresponde", dijo a fines de marzo.

"Termínenla con el verso, hay que arreglar las cosas. ¿El predio de AFA queda lejos? No queda lejos, agarrá la autopista Ricchieri, un horario que no te joda, y vas a ver que no te queda lejos. Andá al predio y está con el equipo en los partidos", agregó entonces.

Pues bien, el también bicampeón de la Copa América (Chile 1991 y Ecuador 1993) hizo pública su intención. ¿Será escuchado por Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino?