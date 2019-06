Rodríguez Calascibetta culpó a Castillo por los cambios en la lista y dijo que la UCR “está tomada”

Las heridas y peleas que generaron el cierre de lista del frente Juntos por el Cambio siguen evidenciándose a días de haberse presentado en la Junta Electoral los precandidatos de la principal fuerza opositora. Una de las principales polémicas es la referida a la modificación de la lista de diputados provinciales en las que el Movimiento Renovador había propuesto a Verónica Rodríguez Calascibetta, pero, a último momento, la orgánica partidaria la reemplazó con Natalia Herrera.

De acuerdo a lo afirmado por Rodríguez Calascibetta, su reemplazante “no pertenece al Movimiento Renovador, por más que sea familiar del máximo referente del sector, Eduardo Brizuela del Moral y del también renovador, el diputado Rubén Herrera. Evidentemente, en una movida, desesperados por debilitarnos, incorporaron una candidata que no fue postulada por el Movimiento Renovador sino que es una decisión de la orgánica partidaria, específicamente de la línea celeste que pretenden pintar de nuestro color a alguien que ellos querían que participara”.

La legisladora cuestionó la forma de manejarse de la orgánica partidaria, que generó que líneas internas del radicalismo hayan quedado fuera del armado de las PASO. “Hoy, la UCR está tomada, lo que pasó con mi precandidatura es todo un manoseo, la idea ha sido debilitar al sector y me da tristeza por esta quita de oportunidades para ser una verdadera opción de gobierno”, advirtió.

A la hora de buscar responsables de esta situación, Rodríguez Calascibetta declaró en FM República que “el jefe político de todo este armado es Oscar Castillo y es el que se ha encargado de pergeñar esta lista de precandidatos. Siento que con este armado se está cuidando la quintita de algún líder político de la orgánica partidaria”.

Pero también lanzó dardos contra las autoridades del Comité Provincia de la UCR y dijo que esta jugada de dejar afuera a algunos sectores puede sellar una derrota en las elecciones generales de octubre. “Hoy, la orgánica partidaria de la UCR se ha encargado de dejar afuera al sector Renovador. Hago responsable de esta situación a las autoridades de la UCR, y ya no sé si a esta situación se llegó por no saber hacer las cosas bien o se actuó mal por una clara intención. Intención, que no tengo dudas, que nos lleva a que no se obtenga el triunfo electoral. Se podría haber armado una lista mucho mejor”, apuntó.

“Habrá una gran diáspora nunca antes vista en nuestro partido ya que la opción que se está armando no es una opción en la que se vean reflejados todos los sectores”, finalizó.

Rechazo

Finalmente, anoche la Junta Electoral rechazó la presentación realizada por el Movimiento Renovador y ratificó a Natalia Herrera como precandidata a diputada provincial en sexto lugar por la Alianza Juntos por el cambio.