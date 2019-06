“Debemos darnos cuenta de que ningún sector puede quedar afuera”

El flamante precandidato a senador de la Capital por la alianza Juntos por el Cambio, Miguel Vázquez Sastre, fue crítico del proceso que llevó adelante la principal fuerza opositora para definir la lista de candidatos. Si bien su sector quedó representado por él y otros precandidatos a concejales de la Capital, el principal referente de Vanguardia opinó que la alianza no puede dejar afuera a aquellos sectores que efectivamente quedaron sin representación en las listas.

“Creo que hay sectores muy importantes que están fuera de la orgánica partidaria hoy, y que no estén presentes en el armado de listas es un lujo que no nos podemos dar” dijo y, agregó que “si bien es muy pronto para sacar conclusiones, creo que no podemos dejar a ningún sector afuera”.

El coordinador de Políticas Sociales opinó que en el futuro no se pueden repetir situaciones similares en donde la demora en acordar candidaturas termine generando una diáspora de dirigentes o, en el mejor de los casos, simplemente un gran enojo. “Esto nos tiene que servir para no tener tanta improvisacion y darnos cuenta de que todos los sectores son importantes y no podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera”, insistió.

Respecto de su decisión de declinar su postulación a intendente, Vázquez Sastre respondió: “Entendimos que estamos ante un momento trascendental en donde todos queremos una Catamarca mejor y, en ese sentido, hemos considerado que teníamos que dejar nuestra aspiración personal para poder llevar adelante lo mejor para todos”.