¿Laurita Fernández espera un hijo con Nicolás Cabré?

Un nuevo embarazo estaría asomando en la farándula. Si el rumor se confirma, Laurita Fernández y Nicolás Cabré pasarán a transitar juntos el camino de la ma/paternidad. La bomba la lanzó Tomás Dente en Nosotros a la mañana: "La fuente es muy confiable. El embarazo es muy reciente", dijo el periodista.

El conductor del ciclo, el Pollo Álvarez, se contactó con Laurita para confirmar la información, y la bailarina fue contundente en su desmentida: "No, bajo ningún punto de vista". Sin embargo, en el programa especularon con el tiempo de gestación, ya que se suele esperar hasta los tres meses para dar la noticia en público. ¿Habrá baby news en octubre?

Hace algunos días Cabré había hablado de la posibilidad de volver a ser papá con su novia. Él ya tiene a Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, y la niña es el gran amor de su vida. "¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será", dijo en diálogo radial con La Once Diez.

Laurita también se mostró abierta a la dulce espera. "¿Si me ilusiono con ser mamá? Sin dudas (...) Siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico, quizás no ya mismo que estamos con este proyecto, pero encontraremos el momento indicado", contó a la revista GENTE.

Por ahora, el único "bebé" confirmado de la pareja es Departamento de soltero, la comedia que ambos protagonizan en calle Corrientes. Después de probar la dupla en el musical Sugar -donde se conocieron-, apostaron otra vez a compartir escenario y el público respondió. Todas las semanas están en el top ten de recaudación.

Este fin de semana recibieron la visita de dos famosos, Aníbal Pachano y Ludovico Di Santo.