San Jorge de Tucuman se retira de los torneos de la AFA "por la corrupción" en el fútbol argentino

El presidente de San Jorge de Tucumán advirtió que dejarán de participar en los torneos de AFA "por la corrupción que hay en el fútbol argentino", luego de que su equipo se retirara de la cancha en la final del torneo Federal A jugada en Mar del Plata contra Alvarado.

"Esto cada vez está peor y no hay vuelta atrás. Es increíble que te avisen quiénes van a ascender y pase eso. A nosotros nos llamaron amigos de AFA y nos dijeron que Estudiantes de Río Cuarto y Alvarado íban a ascender y pasó. Yo no pensaba que iba a ser tan alevoso", dijo Gastón Sáez, el presidente del club tucumano. "Vamos a dejar de participar de manera profesional en el Federal A, porque estas cosas no pueden seguir pasando", agregó Sáez después de regresar a Tucumán.

En diálogo con Radio Q, el dirigente advirtió: "Es increíble que desde la AFA te avisen quiénes van a ser los ascendidos y que no se pueda hacer nada". Además, expresó: "Es una pena que se sigan manejando de esta manera. Antes nos quejábamos de Grondona, pero ahora estamos peor".

"Nosotros tenemos diez años de vida; Alvarado era el que tenía que ascender. Nos pusieron a un árbitro que sabíamos que nos podía llevar a esto. Franklin es un delincuente, pero hay varios sicarios en el fútbol argentino. El torneo Federal no se televisa, la verdad que es una vergüenza lo que pasa en el fútbol del Interior. Los jugadores decidieron sentarse en el campo de juego porque así no podíamos seguir. Siempre cagan a los mismos", agregó con gran enojo.

Además, el presidente de San Jorge contó que el médico del club sufrió un ACV durante el partido y se encuentra internado "en terapia intensiva" en Mar del Plata.

Ahora el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA deberá decidir si confirma el ascenso de Alvarado de Mar del Plata y si sanciona deportivamente a San Jorge por haberse retirado de la cancha.