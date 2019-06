El FAPRa no presentaría candidatos por fuera de Juntos por el cambio

Luego de un conflictivo cierre de lista en donde los supuestos aliados del FAPRas decidieron cruzarse de bando a última hora y acordar con la orgánica de la Unión Cívica Radical, corrieron rumores de que el sector referenciado con el exintendente Ricardo Guzmán, podría unirse a GEN y presentar precandidatos propios en la boleta de ese partido. Sin embargo, una de las máximas referentes del guzmanismo, la diputada provincial Paola Bazán, descartó esa posibilidad.

En diálogo con LA UNION, la legisladora sostuvo que “a pesar del enojo, de la traición y de todo lo que se hizo para no darnos lugar a nosotros, consideramos que no puede seguir este gobierno y que sería terrible que Jalil (Raúl) llegue a gobernar”.

“Y nuestra intención, o mi intención en particular, no es hacer daño. Todo lo contrario. Yo tranquilamente podría ir por el GEN o por otros partidos que también me han ofrecido encabezar la listas de diputados, pero la verdad que uno tiene valores y tiene principios. Hemos planteado una posición y la vamos a sostener más allá de las traiciones y de la adversidad que uno tiene que enfrentar como para hacer política”, añadió.

Si bien se mostró desilusionada con el resultado de la frustrada primaria entre los integrantes de Juntos por el cambio, Bazán dijo estar “convencida de que la manera de hacer política hay que cambiarla. Que hay mucha gente valiosa que tiene que estar en algún momento y que tarde o temprano” esto va a suceder.

Bazán insistió en desmentir los rumores del acercamiento del FAPRa con otros partidos ajenos a la alianza Juntos por el Cambio y comentó que “por ejemplo con Gómez (Roberto) no tengo contacto, ni siquiera nos saludamos. Pero si en mí está tener que ayudar para tratar que esta fórmula gane el gobierno, por supuesto que lo voy a hacer. No soy más de lo mismo. Yo no me vendo, no salto de un lugar para otro y más allá de cualquier cosa, no traiciono a los propios. Porque además, de verdad, creo que lo peor que nos puede pasar es que nos siga gobernando el peronismo”.

Consultada por si su postura era compartida por el resto de los integrantes de su sector, la diputada respondió: “Yo no lo hago a Ricardo Guzmán o a Jorge Rodríguez -como presidente de la línea-, jugando en contra del Frente Cívico y Social. Siempre, más allá de las traiciones y de las jugadas que nos han hecho, siempre hemos estado adentro. Será cuestión de trabajar de otra manera y de ver en otra oportunidad cómo nos incorporamos nuevamente al ámbito político”.

En Facebook

Previo a la entrevista con este medio, la diputada Bazán había realizado un fuerte descargo en contra de sus correligionarios por la jugada que dejó afuera de todo al FRAPRa. “En estos 4 años, le puse el cuerpo y alma al rol que me correspondía desempeñar... soy la legisladora opositora más fuerte que tiene el FCYS y quedé afuera... ofrecieron, en esta lista de “unidad”, la Vicegobernación, algo que nunca se concretó!!! pero era de ilusos pensar que en mi recaería si ya había muestras suficientes de cómo era la jugada”, escribió la legisladora, quien reconoció, sin tapujos, su enojo.

Tras decir que se convirtió en una “piedra en el zapato de los propios” radicales, la legisladora les pidió a sus correligionarios que “no sean CANALLAS Y NO JUEGUEN A BANCAR SOLO SUS INTERESES O INTERESES DE SUS JEFES POLÍTICOS”.