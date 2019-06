Barbie Franco y el duro relato de su infancia: “Mi papá me apuntó con un arma”

La modelo, Barby Franco contó cómo fue su infancia. “Tuve una infancia súper híper dura”, confesó. Enseguida, contó detalles de la dura infancia que vivió con un padre alcohólico que le pegaba a ella y a su madre. “Cuando tomaba, me gatillaba con un arma en la cabeza“, contó la exazafata de Guido.

Franco fue una de las invitadas a “PH, Podemos Hablar”. En la primera parte del programa, el conductor Andy Kusnetzoff dijo que avancen al “punto de encuentro” aquellas personas que vivieron de cerca una adicción. La modelo dio un paso adelante y contó que su padre es alcohólico y que eso hizo que viviera momentos terribles.

“En un momento vi la muerte al lado. Vino con una 45 y me la puso en la cabeza. Pero, él estando alcoholizado. Me costó un montón perdonarlo”, confesó.

Cuando tenía 15 años, Barby decidió denunciar a su padre. “Mi vieja hacía denuncias porque era una situación en donde ya corría peligro nuestras vidas. Fui yo hacer la denuncia. Fue muy doloroso ver como se lo llevaron. Estuvo preso tres meses“, reveló.

Y agregó: “En ese momento él estaba bien, no estaba alcoholizado pero cuando estaba alcoholizado era otra persona. Esa situación no me la olvido más”, contó.

También contó que muchas veces no entiende la relación de su pareja Fernando Burlando con sus hijas. “No lo entiendo porque no lo viví. Me hubiese gustado tener un papá”, cerró.