Sol Pérez despertó suspiros con un tremendo look

No es ninguna novedad que Sol Pérez enamora con cada nueva postal que comparte en sus redes sociales y despierta suspiros entre sus casi cinco millones de seguidores.

No importa de qué se trate, la ex chica del clima encuentra la forma de estar en boca de todos y no deja de ser noticia.

Sucede que a sus 24 años, la vedette pisa fuerte en el mundo del espectáculo y continúa afianzándose en los medios de comunicación, así como también en las redes sociales donde se convirtió en una influencer.

Ahora, la rubia compartió su look del día y despertó suspiros entre sus seguidores. “Se viene el finde y este look está tremendo para salir a bailotear”, escribió Sol.

En las imágenes se puede ver a la modelo luciendo su increíble figura con mini vestido blanco que resalta sus curvas. Además, la joven optó por unas botas bucaneras, también blancas, para completar su osado look.

Como sucede cada vez que sube una foto, las imágenes en cuestión fueron furor en las redes sociales y cosecharon más de 200 mil “Me gusta” en menos de 24 horas.

Además fueron miles los seguidores que aprovecharon la oportunidad para elogiar la belleza de la panelista.

“Sos muy diosa”, “Toda de blanco, te faltan alas para ser un ángel”, “Sos una potra”, “Única y diosa”, “Me volves loco”, “Esta mujer es un fuego”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse junto a las imágenes.

Fuente: Radio Mitre