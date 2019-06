Detuvieron al nieto de Emilio Disi por robo y lesiones

Luego de todo el escándalo que se generó por el supuesto affaire entre Emilio Disi e Iliana Calabró, la familia del humorista fallecido en 2018 vive otro difícil momento por la detención de Lautaro Parada.

"Detuvieron al nieto de Emilio Disi por robar un celular en el shopping Abasto. La denuncia de la policía dice que este chico de 21 años paró a una persona, le pidió el teléfono para hacer un llamado y como no se lo quiso dar le robó el celular", anunció Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana..

En TN, ampliaron la información, y contaron que por el episodio ocurrido el jueves 20, el joven (hijo de Emiliano Parada) fue procesado por "robo, arrebato y lesiones. Se necesitó de un testigo, porque un guardia de seguridad del lugar aseguró que Parada le robó el celular y lo golpeó, mientras que el nieto de Disi dijo que la situación fue al revés. Un testigo avaló la declaración del guardia", explicaron en la señal de noticias.

Emiliano, padre de Lautaro, reapareció en los medios en medio del escándalo por las versiones que vinculaban a su padre con Calabró. En esa oportunidad sostuvo que Elvira Ferrer, la viuda de Disi, quiso casarse mientras el humorista estaba inconsciente, y además expresó sus sospechas sobre el destino de la herencia de su padre.

"Hay unos abogados investigando bien lo que pasó porque no apareció nada. De la herencia de mi padre no hay nada, no sabemos dónde están sus bienes. No hay departamentos ni dinero. Ya no es un tema monetario, sino de querer saber qué pasó. A mí solo me quedó un auto", contó Emiliano en ese momento.

Exitoina