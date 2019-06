Saadi aglutina al PJ y Brumec se bajó de la intendencia para acompañarlo como senador

Anoche, durante un acto realizado en el Club Juventud Unidad de Santa Rosa, el diputado nacional Gustavo Saadi formalizó de manera pública su precandidatura a la intendencia de la Capital por el Frente de Todos. Pero la principal novedad es que el Secretario de Deportes de la Provincia, Maximiliano Brumec, decidió bajar su postulación como intendente y acompañará a Saadi como su precandidato a senador.

De esta manera, el oficialismo tendrá un solo precandidato a la intendencia de la Capital en las elecciones PASO del 11 de agosto.

Renuncia de Sáenz

El primer orador fue el secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, quien explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no competir por la intendencia para que ese lugar sea tomado por Gustavo Saadi. “Gustavo es mi amigo, es un hombre que creció en su carrera política a partir de las oportunidades que le dio el compañero Raúl Jalil y la compañera Lucía Corpacci. Es un hombre con templanza, inteligencia y audacia a la hora de resolver los problemas. Es un experimentado en la política y que construyó desde la Nación las soluciones que la provincia necesitaba. Gustavo, quiero decirte que acá tenés un equipo que no te va a dejar solo, un equipo que te va a acompañar siempre”, arengó.

Renuncia de Brumec

Luego llegó el turno de Brumec quien indicó que tanto Saadi como la gobernadora Lucía Corpacci, le habían pedido que no deponga de su intención de postularse como precandidato a intendente, pero consideró que ir a una PASO podía “lastimar” al peronismo y generar problemas en las bases. Ante esta posibilidad dijo que prefirió apostar a un equipo unido, aunque reconoció que fue una decisión “muy difícil”.

“En una decisión muy difícil, se los tengo que decir de verdad, empezamos a pensar de qué me sirve si ganamos, de qué sirve ganar si no estamos juntos, de qué sirve partir al peronismo en dos o en tres cuando nuestro verdadero adversario está en el frente, que es Macri y sus candidatos, y vamos a estar lastimados. Esto no nos sirve para nada; y hablando hoy con Lucía (Corpacci) me decía que le encantaría ‘que fuesen juntos, que formen un equipo, que puedan hacer todo juntos por la Capital’. Para mí hubiera sido muy fácil aceptar un cargo de diputado, pero preferí ser candidato a senador por la Capital, acompañar a Gustavo y que el mismo resultado sea para el intendente y para el senador”, comentó.

“Me siento orgulloso”

En último lugar, se expresó el diputado nacional, Gustavo Saadi, quien sostuvo: “Me siento orgulloso de representar al Partido Justicialista y a ese frente de 22 partidos donde también están integrados amigos correligionarios que quieren aportar ideas”.

Tras destacar las figuras de Lucía Corpacci “como la mejor gobernadora que tuvo la provincia” y la de Raúl Jalil “como el mejor intendente desde el advenimiento de la democracia”, Saadi agradeció la decisión de Brumec y Sáenz de encolumnarse detrás de su figura.

El legislador nacional recordó su paso por el municipio capitalino y consideró que reúne las condiciones para administrar la Capital. “Tenemos la capacidad, estamos formados, estamos preparados y tenemos la experiencia necesaria. Conozco el municipio, conozco esta ciudad por adentro y por afuera. Fui secretario de Gobierno del amigo y compañero Raúl Jalil y en esos dos años logramos muchas transformaciones”, recordó.

Luego se dirigió directamente a la militancia del PJ y les pidió realizar una campaña sin agrsiones. “Quiero pedirles encarecidamente, porque quiero ponerle mi impronta a esta campaña, que no descalifiquemos ni agredamos a ningún ocasional adversario político. Quiero que vamos con la verdad, que vayamos con las propuestas, quiero que se trate con respeto a la gente, y que se respete a nuestro adversario político”, solicitó.

En esa misma línea indicó: “Me gustaría no ver ninguna pared pintada de la ciudad con mi nombre. Vamos a hacer otra forma de política, vamos a convocar a los artistas de la ciudad para que pinten esos murales que se utilizan para la política. Esa es la impronta que vamos a presentar en la ciudad”.