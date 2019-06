Según Gutiérrez, están en una paritaria pedagógica pero todos los temas conducen a lo salarial

Tras una nueva reunión paritaria, realizada esta semana, entre el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y los gremios docentes, Daniel Gutiérrez, titular del área educativa, catalogó el encuentro como positivo.

“En esta oportunidad, abordamos el planteo realizado por UDA, sobre la recuperación del ítem ´estado docente´, para que pueda ser incorporado en la próxima paritaria 2020. Ellos pudieron brindar una descripción de este adicional y nosotros vamos a evaluar cómo podemos incorporar, aunque sea gradualmente, este adicional que se dejó de pagar en el año 90’.

Nosotros decimos que estamos en una paritaria pedagógica, pero en realidad, todos los temas que se tratan terminan conduciendo de alguna manera al plano salarial, y que ya no podrían entrar en la pauta salarial de este año, pero sí incorporarse en la paritaria del año que viene”, señaló Gutiérrez.

A su vez, esta reunión permitió plantear la situación salarial de los directores de las escuelas. Al respecto, el funcionario aclaró que ya vienen planteando desde el Ministerio la necesidad de recuperar puntaje para la función directiva. En el acuerdo del 2015, se había modificado el puntaje y en esa oportunidad, quedó desfasado el sueldo de los directivos, porque el porcentaje que se aplicó fue inferior al de los docentes, y que por eso, en muchos casos los docentes cobran más que los directivos.

“Por el momento vamos agregando sumas fijas para los directores, pero es insuficiente para recuperar lo que se perdió. La idea es ir aumentando porcentualmente más a la función directiva para que se marque esa pirámide de responsabilidad también en lo salarial”, comentó.

Por otro lado, Gutiérrez volvió a referirse a la presentación de certificación de domicilio para los docentes que se titularizarán y que por el momento se había suspendido por los altos costos que demandaba para algunos docentes hacer la certificación mediante escribano.

En este sentido explicó: “Ya me comuniqué con la Corte de Justicia, quien nos ratificó que hay una acordada del año 2017, donde los Juzgados de Paz de la provincia deben certificar el domicilio, excepto en el caso de Valle Viejo y Capital. Es por ello que los docentes de estas dos jurisdicciones podrán hacelrlo a través de certificación policial. Esperamos en algún momento poder extenderlo en toda la provincia, pero modificando el formulario de otorgamiento de esta certificación para que no haya falseamiento de datos. Para esto, en el día de mañana -por hoy- me reuniré con el jefe de Policía Orlando Quevedo, para definir el nuevo procedimiento, afinando ese acto público para no existan los casos que ya detectamos, donde docentes tienen doble domicilio y tienen cargos en dos provincias y no se logra un desempeño satisfactorio”.

El funcionario aclaró que este proceso les servirá para actualizar su base de datos con los domicilios acreditados de los docentes para este proceso de titularización que va a alcanzar a 2134 docentes.

En relación a la discusión de la hora cátedra y hora reloj, Gutiérrez dijo que “este tema ya lo discutimos durante dos largos años y en reiteradísimas oportunidades, hemos llegado a la conclusión de llegar a una acción declarativa de certeza por parte de la justicia para que nos ordene de alguna manera este procedimiento.

Nosotros tenemos claro cómo es, pero las representaciones sindicales tienen otra mirada de lo que dice el decreto 1550, del nomenclador de cargos, es por ello que pedimos un tercer opinador, que sería la justicia a través de un juzgado civil, para que defina las normas”.