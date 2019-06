Cristina Kirchner cuestionó a Macri por el acuerdo con el FMI y por sus críticas a Moyano

Luego del triunfo del peronismo en Santa Fe, que gobernará esa provincia tras 12 años, Cristina Kirchner presentó su libro Sinceramente en Rosario, justo en el Día de la Bandera.

Ante una gran cantidad de seguidores, la expresidenta cuestionó a Mauricio Macri. "Cuando yo gobernaba decían que me manejaba Néstor, después Zannini... hoy no veo a nadie que diga que este Gobierno es manejado por los empresarios o el FMI. No se sabe qué hace ni quién maneja al actual presidente. Si es el Fondo, si es Christine Lagarde".

Cristina recordó que hacía cuatro años que no estaba en Rosario. "Cómo cambió todo desde mi última visita. Los índices de desocupación, la cantidad de comercios con dificultades, ni que hablar del endeudamiento. Hace cuatro años hablábamos de que estaba reducido a su mínima expresión. Éramos una Argentina sin FMI. ¿A quién se le ocurrió firmar con el Fondo un 20 de junio? ¿Lo hicieron a propósito?", se preguntó.

Por otra parte, Cristina sorprendió cuando hizo una confesión sobre su pasión por Manuel Belgrano: "A Belgrano nadie lo casó. Yo hubiera sido la amante de Belgrano, algo hubiera tenido. Me imagino las críticas mañana: 'Miren las cosas que le enseña a los chicos'. Pero yo voy a seguir diciendo lo que pienso. En definitiva, Manuel Belgrano es mi prócer preferido sin lugar a dudas".

Metiéndose más en la campaña presidencial, la integrante de la fórmula de Frente de Todos junto a Alberto Fernández se refirió a la situación actual: "Esta es una Argentina con dificultados profundas. No solamente no resolvieron ningún problema sino que los potenciaron a límites exponenciales. Y volvieron a aparecer otros que no teníamos, como el endeudamiento y la desocupación. Nada bueno puede surgir de una Argentina llena de odios. Por eso yo rescato mucho al Bicentenario y el espíritu de unidad nacional, que debe volver. Los problemas son muy graves y profundos y se va a requerir un gran proceso de unidad nacional para afrontarlos".

Además, se preguntó si "era necesario, en un colegio, rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista", en referencia a las aseveraciones del presidente Mauricio Macri que acusó a Hugo Moyano de "tener un comportamiento mafioso e ilegal". La expresidenta recordó que Moyano "es el mismo que estaba con Macri el 17 de octubre de 2015, cuando inauguraron un busto de Perón" en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que consideró que el jefe de Estado, "además de tener mal gusto es desmemoriado".