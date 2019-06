Crisis industrial: Finpak cerró su planta en Catamarca y dejó a 26 trabajadores en la calle

Mientras la política nacional y provincial pone en estos días en el centro de la escena el tema de las precandidaturas para las PASO del 11 de agosto, la crisis industrial sigue golpeando sin piedad a la sociedad argentina y catamarqueña. Una muestra de esta cruda realidad es que ayer se confirmó un nuevo cierre de una fábrica en Catamarca, que dejó poco más de dos decenas de comprovincianos en la calle.

Se trata de la empresa Finpak, que estaba radicada en el parque industrial El Pantanillo y que, aprovechando que sus 26 trabajadores se encontraban en período de suspensión, vaciaron la planta y despidieron a la totalidad de sus empleados.

A mediados del mes pasado, la patronal y los trabajadores habían refrendado un acuerdo en la Dirección de Inspección Laboral, por el cual se ponía en marcha una suspensión del personal por el plazo de 45 días, por el cual Finpak abonaría el 75 % de los salarios y el restante 25 % sería aportado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción.

La empresa, que en Catamarca producía termotanques eléctricos, había asegurado en ese momento que, si bien la firma atravesaba por una crisis como la mayoría de las industrias, no tenía en mente cerrar la planta en El Pantanillo y por eso acudía a las suspensiones y a la ayuda del Gobierno provincial.

Sin embargo, ayer, cuando un empleado a cargo del mantenimiento intentó ingresar a la planta, le fue prohibido su ingreso y se le informó que tanto él como el resto de sus compañeros estaban despedidos y con sus indemnizaciones depositadas en sus cuentas bancarias.

Ante esta situación, el trabajador comunicó lo sucedido a sus compañeros y estos, de inmediato, se presentaron en la fábrica para consultar sobre su situación. En ese momento, se les confirmó la noticia y los trabajadores iniciaron una protesta que incluyó quema de gomas en el ingreso de Finpak y se comunicaron con la DIL, que se trasladó hasta el lugar y labró las actas correspondientes.

Luego, en el horario de la siesta, los operarios comprobaron que, efectivamente, se les habían realizado los depósitos en sus cuentas, pero esperaban hacer los cálculos para saber si se les había abonado lo que marca la ley.

Crítica de la UOM

En diálogo con LA UNION, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Omar Carrizo, criticó el accionar de los dueños de Finpak. “Nos apena el proceder de la empresa porque teníamos 45 días de suspensión que se había refrendado en la DIL y se aprovecharon en estos días que recién habían comenzado las suspensiones para vaciarla, no dejar nada de producción, no dejar maquinaria y, ahora, impedir el ingreso a los compañeros. Es una vergüenza su proceder, al menos hubiesen hablado con los trabajadores que se brindaron durante tantos años a la empresa y que no merecían este trato. Con este proceder, estos empresarios demuestran lo que son”, cuestionó.

“Nos mintieron a nosotros y le mintieron al Gobierno que estaba contribuyendo con el 25 % del sueldo por las últimas suspensiones acordadas, y da bronca esto”, añadió.

Respecto de los 23 trabajadores despedidos, el gremialista comentó que, en su mayoría, promediaban más de 15 años de antigüedad y dijo que la UOM revisará los números para saber si las indemnizaciones se liquidaron de la manera correcta. Sin embargo, señaló que “las indemnizaciones sabemos que no les pueden durar mucho, sabiendo que para no ser pobre en el país se deben superar los 30 mil pesos mensuales”.

“Tenemos que ver que El Pantanillo no se convierta en tierra de nadie y las empresas que se beneficiaron con promoción industrial y otros beneficios y generen un caos, dejando gente en la calle”, sentenció.