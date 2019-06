Agüero: “Voy a estar peleando en dos torneos de alto nivel”

El joven boxeador catamarqueño, Josué “Mojarrita” Agüero, ya está en el Cenard donde entrenará hasta el primero de julio. Luego, estará viajando a Alemania y Serbia, donde participará de unos torneos representando al seleccionado argentino “Los Pitbulls”.

Antes de viajar, el catamarqueño estuvo de visita en los estudios de la radio y habló con Botineros Diario. Comenzó diciendo: “Estamos preparados para lo que se viene. Me estuve entrenando con mi profe Joel, aprovechando la estadía en Catamarca y le agradezco mucho por apoyarme”. Siguió: “Voy a concentrarme con la Selección en Buenos Aires y el primero de julio voy a viajar primero a Alemania y después a Serbia, donde voy a participar de dos torneos de alto nivel”. Y agregó: “Desde principio de año me vienen avisando de este viaje. No podíamos viajar y se fueron cambiando las fechas por problemas económicos”. Sobre su ida una vez más lejos de casa: “Ya me voy acostumbrando en cada viaje que hago lejos de mi familia y cuando me toca quedarme en el Cenard, por suerte, tengo el apoyo de mi familia y nunca estoy solo, a pesar que los tengo lejos”.

Su proceso en el seleccionado: “Hace tres años que estoy en el seleccionado argentino y ya estoy acostumbrado a eso. El año pasado estuve viviendo todo el año ahí, en Buenos Aires, yendo y viniendo. Este año no me tocó estar mucho allá, por eso, cada vez que me convocan me pongo feliz, porque con esto aprendo y crezco como deportista”.