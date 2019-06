Se definió el horario para la final del Apertura capitalino

El pasado lunes por la noche, en la sede de la Liga Catamarqueña, se reunieron los delegados y el Consejo Directivo para definir el horario de la gran final del Torneo Apertura, que tendrá como protagonistas a Vélez y Tesorieri. Cabe recordar, que en la reunión pasada se definió el día de la final, que será este sábado.

En común acuerdo con las dos partes, el horario de la gran final será a las 15:30 de este sábado, en el estadio Malvinas Argentinas.

De esta manera, Tesorieri que viene de eliminar sin problemas a Rivadavia, y Vélez que dejó afuera a su clásico rival, ya tienen todo para la final y se espera que el sábado sea una fiesta dentro y fuera de la cancha.

No se juega el partido por el tercer puesto

Por reglamento, debía jugarse el encuentro por el tercer y cuarto puesto. En este caso, los que perdieron la semifinal fueron Policial y Rivadavia. En la reunión, se determinó que no se juegue este encuentro en común acuerdo entre las dos instituciones. El vicepresidente de Policial, Juan Rivero, dio los motivos, que es para no entorpecer el operativo de la final y no seguir gastando dinero en un partido en que no se juega casi nada.