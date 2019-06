Comienza la instancia de los “Juegos Evita”, en Valle Viejo

Este jueves 20 de junio, en el estadio Primo A. Prevedello de la Liga Chacarera de Fútbol, se llevará a cabo la instancia departamental de fútbol de los “Juegos Evita 2019”. La jornada comenzará a las 09:00 de la mañana. En Sub 16, comenzarán a jugar Los Sureños ante San Martín. Desde las 10:00, Social Rojas jugará ante el perdedor del primer partido aunque, en caso de empate, el “Xeneize” se medirá con San Martín. A las 12.30, el elenco de Santa Rosa irá ante el ganador del primer partido o bien si hay empate, será Los Sureños su rival.

En Sub 14, habrá partido único, que lo animarán la Escuela Municipal ante Los Sureños.

Programación

Jueves 20 de junio

Estadio Primo A. Prevedello

09:00 hs. Los Sureños vs. San Martín (Sub 16).

10:00 hs. Esc. Municipal vs. Los Sureños (Sub 14)*.

11:00 hs. Social Rojas vs. perd. LS vs. SM / San Martín (Sub 16).

12:30 hs. Social Rojas vs. ganador part. LS vs. SM / Los Sureños.