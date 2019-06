Licitación para adquisición de fármacos

En la subsecretaría de Salud Pública se llevó a cabo una nueva licitación para la adquisición de fármacos, destinados a la Dirección de Farmacia Central del Ministerio de Salud. De la apertura de sobres participaron el ministro de Salud de la provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos; el director de Administración del Ministerio de Salud, CPN Omar Gallardo; la escribana María Lis Infante de Casen; y la jefa de la División Compras del Ministerio de Salud, CPN Mirian Noemí Aguilar.

La licitación pública Nº 04/2019 fue de modalidad “compra cerrada”, por un monto superior a los cinco millones de pesos, para la adquisición de analgésicos, anti inflamatorios y antipiréticos; y se presentaron 9 oferentes. Figueroa Castellanos aseguró que sostener en el tiempo este método de compra es de gran relevancia. "Cuando llegamos se adquiría por ´compra directa´, no se hacían licitaciones. No fue fácil cambiar pero teníamos la convicción que debíamos hacerlo. Esta, es la cuarta licitación del año para la Farmacia Central, pero además hicimos una de Laboratorio y cada hospital nivel III hace sus licitaciones. No hay regreso en esto. Está harto comprobado que la baja en los precios es determinante, que la planificación nos permite, también tener un control , más eficiente de lo que se compra y de lo que se usa. Pero además, es una satisfacción personal, yo siempre quise que las compras fueran así, transparentes y en beneficio de la comunidad que en definitiva es la dueña de los dineros que administramos ", dijo el Ministro.