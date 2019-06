Mundial femenino: Argentina no aprovechó y Escocia sacó ventaja

Están ante una posibilidad histórica y son conscientes de ello. En el Mundial de Francia, Argentina ya consiguió el primer punto en una Copa del Mundo de la FIFA (el 0-0 del debut contra Japón) y depende de sí misma para avanzar por primera vez a los octavos de final. Para eso deberá ganarle a Escocia el último partido del grupo D, hoy jueves a las 16 (televisado por la TV Pública y DirecTV Sports). En el mismo estadio en el que arrancó la aventura, el Parque de los Príncipes de París, las dirigidas por Carlos Borrello saldrán a buscar su primer gol en el torneo. "Haber sacado un punto y haber recibido un gol contra dos potencias es algo que te da satisfacción a la hora de pensar 'bueno, defendimos bien'. Pero no es nuestro juego, no es nuestro estilo de juego", remarcó Agustina Barroso. "​Tenemos jugadoras que desequilibran muy bien como Sole (Jaimes), Banini, Bonsegundo, Lore Benítez, Larroquette. En estos dos partidos han hecho un trabajo increíble ayudándonos a defender y sabemos que en la parte defensiva estamos bien pero ahora nos falta más a la hora del ataque", analizó la defensora central.

Con el arbitraje de la norcoreana Hyang Ok Ri, se espera que Borrello haga algunas modificaciones con respecto al último once (que contó con el ingreso de Adriana Sachs por Virginia Gómez en el lateral derecho) y que por eso no confirme la alineación antes del partido. "El grupo está ilusionado, con buenas sensaciones y un poco ansioso esperando que llegue el partido. Creemos todas que tenemos la posibilidad de hacer historia y eso nos tiene con muchas ganas de jugar", le dijo a Clarín Gabriela Garton, una de las arqueras de la Selección.

De ganarle a Escocia, Argentina se meterá directamente en los octavos de final e incluso podría hacerlo como segunda del grupo D si Inglaterra le gana a Japón. En cambio, de empatar dependerá de lo que suceda el jueves en los partidos Camerún-Nueva Zelanda y Chile-Tailandia, donde deberá haber empates. Si pierde, finalmente, quedará eliminado.