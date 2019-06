Extrabajadores del grupo Alpargatas instalarán una carpa en la plaza 25 de Mayo

Ayer, un grupo de extrabajadores de Alpargatas anunciaron que la próxima semana instalarán una carpa en la plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno, para reclamar por una ayuda del Gobierno provincial que les permita paliar la difícil situación que atraviesan, luego de los cientos de despidos que produjo el cierre de Calzados Catamarca y el brutal achique de personal realizado por Alpargatas.

Con la intención de ayudar a sobrellevar las dificultades que sufren los cientos de trabajadores que fueron despedidos, a comienzos de mayo, los ministerios de Producción y de Gobierno anunciaron la creación de cooperativas que incluirían a parte de los ex operarios de ambas plantas textiles. Incluso desde el Ministerio de Producción, indicaron que la intención era crear una cooperativa que se mantenga en el rubro al que pertenecía Calzados Catamarca para lo que se había conseguido la maquinaria que había quedado en esa planta, a la cual se le sumaría nuevas máquinas.

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por los extrabajadores, luego de haber anotado a 30 ex operarios, no tuvieron ninguna novedad de que el proyecto haya avanzado. “Tal vez los tiempos de ellos no coinciden con los de nosotros porque ellos no tienen problemas para pagar una boleta de luz o para darle de comer a sus hijos. Nosotros sí y muchos desde hace más de un año, hay mucha desesperación”, indicó Claudio Carrizo, uno de los despedidos de Alpargatas.

“El tema de las cooperativas está muy lento. Solamente se incribieron 30 compañeros y estamos a la espera de ver qué pasa con ellos y esto se hace cada vez más difícil. Entonces, vamos a llegar a una medida extrema que no queremos tomar pero toda esta situación nos está empujando a eso”, agregó.

Carrizo añadió que ayer volvieron a reunirse con el ministro de Gobierno Marcelo Rivera para ver si se había logrado un avance con un sistema de becas que se les habría prometido pero sostuvo que se volvieron a ir “con las manos vacías”.

Ante esta situación, comentó que a más tardar en la próxima semana instalarán una carpa frente a Casa de Gobierno como símbolo de protesta ante la demora en las soluciones comprometidas por Producción y Gobierno.