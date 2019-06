Para Fama, en la oposición solo debería haber internas en las listas legislativas

Se viven horas decisivas en los diferentes frentes electorales con miras a las PASO del 11 de agosto, ya que el próximo sábado está previsto que se venza el plazo para que cada fuerza presente su lista de precandidatos. En el caso de Juntos por Cambio, la alianza que reúne a los partidos que pertencían al FCyS-Cambiemos, todo hace prever que habrá al menos dos listas que se encolumnarán bajo las precandidaturas de Roberto Gómez, por un lado, y Rubén Manzi, por el otro.

Sin embargo, uno de los aspirantes a la intendencia de la Capital, Flavio Fama, consideró que aún mantiene la esperanza de que se pueda acordar una lista única en la categoría de gobernador e incluso en la de intendente de la ciudad.

“Yo deseo la unidad, deseo la conformación de una lista de consenso y me parece que existe la posibilidad. Por ahí, se puede abrir la competencia a nivel de diputados, concejales, inclusive eso sería sano, pero en las figuras principales deberíamos tener la capacidad de conversar y coincidir”, opinó el rector de la UNCa, en diálogo con FM Latitud.

En ese sentido, el precandidato, que por ahora tiene el respaldo de la orgánica partidaria, dijo que los diferentes aspirantes a estos cargos ejecutivos deben saber que en el consenso “se va a ganar algo y hay que ceder algo, porque si no vamos con esa vocación, no lo vamos a poder lograr”.

Fama aclaró que si bien está a favor de las primarias, sobre todo en los cargos legislativos, consensuar una única propuesta para gobernador e intendente haría crecer la competitividad de la alianza Juntos por el Cambio. “No se trata de no competir en una PASO, sino que la propuesta se transforma en mucho más potente en forma colectiva cuando en algunos sectores vamos más unidos”, analizó.

Preocuparse por lo propio

Fama fue consultado respecto de si la división del peronismo, tras la alianza de Luis Barrionuevo y Dalmacio Mera, beneficiará a Juntos por el Cambio pero prefirió restarle importancia y pidió a sus pares de la alianza que “dejemos de entusiasmarnos con las cosas de otros y nos entusiasmemos con nuestras cosas. Le pongamos toda la energía a nuestra propuesta y nuestro trabajo. Nosotros preocupémonos por nosotros, unámonos, hagamos buenas propuestas a la sociedad y trabajemos mucho”.

“Me quisieron extorsionar”

Por último, Fama se refirió al “barro de la política” que le tocó vivir desde que anunció que iría por la intendencia capitalina e incluso dijo que lo quisieron extorsionar, aunque no brindó más detalles de esa situación.

“La política tiene cosas que a veces son difíciles como el tema de los acuerdos, que no estoy tan acostumbrado a esto del barro de la política. Lo más importante es tener en claro cuáles son los límites que uno tiene”, señaló y contó que días atrás “me vinieron directamente a extorsionar. Así como entraron se fueron, hay cosas que uno no puede tolerar. A los que se acercan con esta intención, ya nomás le digo que no se acerquen”.