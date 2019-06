Espera la entrega de una prótesis para poder trabajar

Diego Moreno, un conocido canillita, dio a conocer su impotencia ya que tras ser operado por un problema en una de sus piernas está postrado, esperando una prótesis que aún no llega.

En primera persona comentó: “Hice todo el trámite para el pedido de la prótesis con anterioridad. Me operaron el 26 de noviembre en el hospital San Juan Bautista y estoy esperando la prótesis”.

“Me derivaron de Desarrollo de la Provincia a Nación y desde hace un año que estoy esperando una prótesis y no puedo trabajar. El único sustento que tenía era la venta de los diarios y ahora no puedo hacer nada porque tengo con una prótesis provisoria, un espaciador, no puedo caminar, no puedo hacer nada, no puedo trabajar”, remarcó.

Dentro de sus reclamos, Moreno comentó cuál es su actual situación económica, teniendo en cuenta que la venta de diarios era su fuente de ingresos. “No tengo ni para comer, a veces mis vecinos me ayudan, y no tengo ni para la luz”, relató.

Así mismo contó que no le dieron la fecha de entrega de la prótesis. “Me dijeron que está en trámite, me dieron el número de pedido y todavía está en veremos mi solicitud. Aparentemente, por lo que veo, voy a tener que esperar como seis meses”, enfatizó.