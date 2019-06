Por no contar con los recursos, una familia de Fiambalá hace 7 meses que no tiene luz

Una familia de la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, hace 7 meses que no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Desde EC SAPEM dijeron que no podrían solucionar el inconveniente, en tanto el municipio de Fiambalá habría ignorado el pedido de ayuda que solicitó la familia.

Blanca Reales vive en la actualidad junto a sus dos hijos (de 14 y 7 años) y desde diciembre no cuenta con el servicio de energía. “La línea no pasa frente a nuestra casa, hablé en las oficinas de EC. SAPEM y me dijeron que debía ir a Tinogasta y cuando estuve ahí, el responsable me dijo que ellos no tenían material para hacer la extensión de red. Además que era una sola solicitante, que la única manera era que yo compre tres postes y un poco más de 300 metros de cable adecuado para hacer la línea. Se imagina eso tiene un costo superior a los $75.000, para mí es imposible, soy una desocupada”, señalo la vecina, quien no dudó en señalar que a tres cuadras de su casa termina el alumbrado público y teme por la seguridad de sus niños”.

Hasta el momento y desde la entrega de la vivienda en el año 2015, tenían una conexión clandestina porque no se habría realizado la extensión correspondiente del servicio hasta su domicilio.

“Tengo mucho miedo cien metros de aquí arrojaron sin vida a Elba Ibáñez, hace unos pocos meses atrás y aquí se siente mucho la soledad. Es muy triste vivir sin luz, cuando se entra el sol, nos tenemos que encerrar. Mis hijos deben hacer las tareas para la escuela y la luz de una lámpara radiosol es insuficiente, quieren ver TV, tener agua caliente para el baño y no puedo darles, realmente es muy triste”, comentó Reales.

Desde comienzo de año que Blanca peregrinó por las distintas oficinas de la Municipalidad de Fiambalá haciendo conocer la situación por la que atraviesa y nadie tomó el tema con seriedad, presentó varias notas y ninguna tuvo una repuesta favorable. “Me entrevisté con la intendenta Paulón y cuando le planteé mi problema me dijo que era un tema que no le correspondía, pero que me ayudaría de alguna manera, que iba a enviar gente que me visite. Nunca vino nadie, después volví y estuve con el secretario de Gobierno, también me prometió ver mi tema, me pidió mi número telefónico y nunca se comunicó conmigo, además nos cruzamos a diario pero nunca más me habló”.

La damnificada también comentó: “En el área de Acción Social donde fui por última vez, una asistente social me pidió presupuesto de los materiales que se necesitan para la prolongar la línea. Hice todo lo que me solicitaron y, a cambio, solo recibí promesas que no se cumplieron y grandes gestos de desidia de nuestras autoridades. Me cansaron. Hace más de seis meses que esto sucedió. Soy mujer, mamá soltera y creo que me merezco un poco de respeto- Además, no pido que me regalen todo, solo que me ayuden a encontrar una solución a este problema”. Fuente: Elabaucandigital