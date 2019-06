"Los Nocheros" rompieron el silencio tras la partida de Mario Teruel

Desde que se conoció que Lautaro Teruel, el hijo de Mario de " Los Nocheros", violó a una joven menor de edad, la vida de los cantantes dio un fuerte giro.

A raíz del escándalo, el cantante decidió abandonar la agrupación para enfocarse en su familia. Sin embargo, " Los Nocheros" continúan con sus shows en los escenarios.

En una nota que brindaron a América, el grupo se refirió a la denuncia por abuso sexual que pesa sobre el joven.

"Estamos con los sentimientos encontrados, pero felices por esta gente que nos vino a apoyar a full a ' Los Nocheros' que están pasando una situación difícil, pero a la vez estamos triste porque tenemos un compañero que no está por apoyar a su familia", expresó Kike Teruel.

Y continuó en representación de la banda: "Como familia hay un sentimiento muy interno, una situación intrafamiliar que la vamos a charlar con Álvaro, con el 'Negro' que es nuestro hermano, nuestro amigo de toda la vida, vamos a charlar mucho tiempo sobre la situación en sí, situación procesal, judicial, delito, qué se cometió, qué no. Como Nochero te digo que estamos con Mario y estamos los tres para cantar".

" Hay gente que la está pasando mucho peor que nosotros, no nos pongamos en víctimas, para nada. No somos 'Los Nocheros' las víctimas, nosotros estamos para cantar hay una víctima y una familia que la está pasando muy mal que no somos nosotros", concluyó el artista.

