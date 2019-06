Sectores de Movilización no descartan sumarse a otro espacio político

El militante y exconcejal de Movilización, Gilberto Filippin, no descartó la posibilidad de sumarse a otro espacio político y cuestionó al núcleo interno del FCyS - Cambiemos.

Con miras a la conformación de listas para competir en las próximas elecciones, Filippin remarcó que el sector al que pertenece desde hace tiempo viene marcando las diferencias casi irreconciliables que mantiene con FCyS - Cambiemos.

“Como asambleísta y representante de Movilización debo decir que existe un malestar con la alianza FCyS - Cambiemos, que es compartido por muchos. Esta situación tiene que ver con la falta de cumplimiento de algunas cuestiones que vienen desde el 2013 en adelante”, disparó el exintegrante del CD de la Capital.

En ese contexto, Filippin confirmó que recibió ofrecimiento para integrar otros sectores por fuera del radicalismo y dijo que será una decisión que la pondrá a consideración de los afiliados de Movilización. Si bien evitó dar nombres del sector, aclaró que la decisión de integrar alguna lista en otro espacio político será algo que se resolverá puertas adentro del partido y, en función de eso, comunicará recién de qué se trata. “Me hablaron de otros sectores, pero no es una decisión que debo tomar solo, sino que voy poner en consideración de los afiliados de Movilización. Donde me digan que debo estar, ahí estaré. Lo importante, más allá de la convocatoria, es no perder el objetivo central de Movilización, porque este es un espacio que siempre ha demostrado que trabaja para la gente”, expresó finalmente.