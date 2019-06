La fuerte amenaza que Romina Gaetani recibió de Juan Darthés cuando eran compañeros

Romina Gaetani habló días atrás sobre la mala experiencia que tuvo con Juan Darthés en la tira Soy Gitano, en 2003. “Soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan. Pasé una situación también fea. Sí, sí, que se pasó. Se pasó de la raya”, aseguró en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Con las denuncias públicas de Calu Rivero y Anita Co por acoso y antes de que Thelma Fardin lo hiciera por violación en la Justicia de Nicaragua, la actriz contó que durante las grabaciones de Simona (2018) enfrentó a Darthés delante de todo el elenco. “Dale Juan, si vos te acordás cómo me tocaste”, le dijo la actriz frente a los presentes y ante un absoluto silencio de Darthés, según contó el diario Perfil.

Ahora, Gaetani reveló la fuerte amenaza que le hizo el actor en aquel momento, después de un recital de su banda La rayada. “En Simona, hubo situaciones que no fueron agradables con él como compañero, pero no porque me pusiera una mano encima. Fue a nivel persona, viví situaciones de destrato y maltrato por parte de Juan”, comenzó en Implacables.

“Hablé muy bien con él en “Simona”, en esa famosa reunión que salió de Pol-ka en los medios. Yo no salí a decir que había habido una reunión, eso salió de ahí adentro. Él se sintió muy amenazado y a mí me puso contra la pared: me dijo que si yo no salía aclarar o a desmentir lo que estaban diciendo me iba a poner un abogado a mí”, confesó la actriz y cantante. “Nunca recibo agresiones, pero desde que hablé de lo que me pasó con Juan, me llegan comentarios de todo tipo en las redes sociales”, completó Romina.