Murió Gloria Vanderbilt, ícono de la moda y artista neoyorquina

El ícono neoyorquino de la moda Gloria Vanderbilt, quien llevó los míticos “blue jeans” a la alta costura, murió a los 95 años, según informó su hijo, el periodista de CNN Anderson Cooper.

"Era pintora, escritora y diseñadora, pero también una madre, esposa y amiga destacadas. Tenía 95 años, pero si le preguntas a alguien cercano, te dirían que era la persona más joven que conocían, la más genial y la más moderna”, describió su hijo en un comunicado. "Gloria Vanderbilt era una mujer extraordinaria, que amaba la vida y la vivía en sus propios términos", opinó Cooper sobre su madre, también escritora y artista.

Nacida en Nueva York en 1924, Vanderbilt se crió en Francia. Su padre, Reginald Claypoole Vanderbilt, había hecho una fortuna en la industria del ferrocarril, pero murió cuando ella era apenas un bebé.

Desde chica fue centro de atención en los medios: su custodia fue objeto de discusiones entre su madre y la hermana de su padre, Gertrudis. Sucede que se convirtió muy tempranamente en heredera de un fondo fiduciario de 5 millones de dólares, que luego sería foco de atención en un juicio de mucha resonancia.

Sin embargo, su hijo reveló que ella siempre quiso evitar convertirse en objeto mediático: “Cuando era adolescente trató de evitar la atención, pero los periodistas y las cámaras la seguían a todos lados”, contó Cooper “Estaba determinada a hacer algo con su vida, a hacerse un nombre por sí misma y encontrar el amor que tan desesperadamente buscaba”, agregó el periodista.

Vanderbilt también fue pintora y escritora. Entre 1954 y 1963 hizo audiciones para actuar, y luego apareció en una serie de shows de televisión, incluyendo Playhouse 90, Studio One in Hollywood, y The Dick Powell Show.

Fue durante los años 70 cuando se convirtió en un ícono de la moda: línea de diseño, perfumes y artículos domésticos empezaron a llevar su nombre.

Tuvo varios matrimonios: A los 17 se casó con Pasquale ("Pat") DiCicco en 1941 para divorciarse 4 años después. Luego se casó con Leopold Stokowski con quien tuvo dos hijos, Leopold Stanislaus "Stan" Stokowski, (1950) y Christopher Stokowski (1952). Se divorciaron en 1955. El 28 de agosto de 1956 se casó con Sidney Lumet, y también se divorció en 1963.

En 1963 se casó con Wyatt Emory Cooper de quien tuvo a Carter Vanderbilt Cooper (1965-1988) y Anderson Hays Cooper (1967), el famoso presentador de TV de CNN. Wyatt Cooper murió en 1978 durante una operación a corazón abierto y Carter Cooper se suicidó a los 23 saltando del piso 14 en el apartamento de la familia.