Las ventas por el Día de Padre tuvieron un repunte

Durante el fin de semana y, en especial el sábado, las ventas en algunos comercios de la ciudad repuntaron.

Durante una recorrida que realizó LA UNION por peatonal Rivadavia, los comerciantes, en su mayoría, coincidieron en que hubo un incremento en las ventas. Comentaron que el sábado la venta mejoró, a diferencia de los días previos donde la venta fue muy poca.

“El año pasado no fue mucho mejor que este, pero la diferencia era que los días previos ya la gente comenzaba a comprar. Esta vez no ocurrió recién empezamos a ver más movimiento el sábado, porque el jueves y el viernes prácticamente no venimos. La gente se reserva hasta el último día para gastar. La venta mejoró un poco el sábado, que fue el día que más vendimos”, dijo el encargado de un local.

Los comerciantes de la peatonal comentaron que la mayoría de los catamarqueños eligió para regalar ropa. Al tiempo, que resaltaron que un 80% de las compras fueron con tarjetas de crédito.

“La gente paga en su mayoría con tarjeta. Hubo poco circulante de efectivo. Capaz que tiene que ver con esta situación de crisis que vivimos que todos prefieren guardar el efectivo. Aquí un 80% pagó con tarjetas de crédito, casi no vimos el efectivo”, dijo otra comerciante.