Sin luz: Mirtha no pudo bajar las escaleras de su casa y suspendió su programa

Este domingo, Mirtha Legrand no salió al aire con sus habituales almuerzos debido al apagón histórico nacional que sucedió este domingo. Desde la cuenta del canal Trece, dijeron los motivos por los cuales el programa no salió al aire: "Debido a la falta de suministro eléctrico, la señora Mirtha Legrand no podrá hacer hoy su programa ya que no puede bajar las escaleras de su domicilio. En ese espacio se emitirán dos peliculas: 'El mejor papá del mundo' y 'Mientras seamos jóvenes'".

"Debido a los problemas de suministro eléctrico que afectan a Argentina y a los países limítrofes, y por un tema logístico, decidimos que el programa no salga al aire en vivo. Nos vemos el próximo sábado", escribieron desde la cuenta de la diva en Twitter.

Los invitados eran Mauricio Dayub, Betiana Blum, Candela Vetrano, el analista político Sergio Berensztein, el músico Facundo Saravia y Bernando Stamateas.