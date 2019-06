El Gobierno no sabe qué provocó el apagón y admite que es "muy grave"

Tras el masivo corte de luz que afectó este domingo a todo el país, salvo por Tierra del Fuego, el Gobierno brindó una conferencia de prensa donde informó que se investiga lo ocurrido y calificó el apagón como "algo muy grave".

“A las 7:07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona Litoral, es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posterior que causaron la desconexión total", explicó en conferencia de prensa el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

"No tenemos más información en este momento. Existe en el marco regulatorio un protocolo para analizar las fallas. Las empresas tienen que presentar un informe, a partir de eso Cammesa, que hace el despacho de energía eléctrica va a analizarlo y vamos a saber por qué ocurrió este evento extraordinario", aseveró.

Según indicó el funcionario, el 57% del país ya tiene energía y el servicio se irá restableciendo a lo largo del día. En ese marco, Lopetegui, sostuvo: "No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. No descartamos ninguna posibilidad, pero un ciberataque no figura entre las alternativas primarias".

Y en línea con ello, agregó: “El sistema es muy robusto, no hay razones para que haya ocurrido. Es algo muy grave, no podemos dejar al país sin electricidad".

Asimismo, detalló que hay una investigación en curso y que “se tomarán las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir y para que se apliquen las sanciones”. "Las causas las vamos a saber en unos 15 días", dijo.

El funcionario sostuvo que "la desconexión total se produce automáticamente, cuando se detecta desequilibrios que podrían causar un daño mayor". Y revelóque el presidente Mauricio Macri "está siguiendo minuto a minuto lo que ocurre" y que se mantiene "en contacto" con los funcionarios del área de Energía.