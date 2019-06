Horóscopo del día domingo 16 de junio de 2019

Aries: La simpatía de la gente apropiada en un lugar dado puede hacerte la vida mucho más placentera de lo que te imaginas.

Amor: Lograrás dejar de lado los miedos para arriesgarte en la conquista de aquella persona que piensas es para ti. Hazlo.

Riqueza: Hazte un momento durante el día de hoy para analizar la posibilidad de realizar inversiones clave durante la semana venidera.

Bienestar: Válete de toda la fuerza en tu cuerpo para alcanzar la metas que te has propuesto. No renuncies solo porque no puedes alcanzar el éxito fácilmente.

Tauro: No permitas que los apuros o lo arrebatos tiren por el piso largas horas de esfuerzo y dedicación. Mantén la paciencia.

Amor: Jornada propicia para todo tipo de salidas con la pareja. Procura organizar algún tipo de reunión social en tu hogar.

Riqueza: Lograrás hacer amistades con personas más que influyentes durante la jornada de hoy. Aprovecha su experiencia a tu favor.

Bienestar: El mundo se rige por un estricto régimen de prejuicios, con esto en mente recuerda que serás juzgado en relación al entorno en el cual te manejas.

Géminis: Jornada propicia para intentar desconectarse un poco de la realidad, hazte un momento para descansar o relajarte en casa.

Amor: Hoy sentirás que te han abandonado todas las fuerzas que tenías para intentar iniciar una nueva vida. No pierdas la fe.

Riqueza: Jornada francamente pésima para el inicio de todo tipo de proyectos personales a nivel económico. Postérgalos.

Bienestar: Búscate un momento para salir a caminar para de esta manera poder relajar la mente y descargar las tensiones que tanto te agobian recientemente.

Cáncer: No alejes a la serenidad de tu lado por ningún motivo durante la jornada de hoy. Procura mantener tu pensamiento positivo.

Amor: La soledad invadirá tu vida súbitamente. No permitas que este fin inesperado de relación destruya tu autoestima. Sigue adelante.

Riqueza: Finalmente te librarás de aquellos elementos indeseables en tu entorno laboral. Disfruta del aire renovado.

Bienestar: La clave del éxito esta completamente en el estudio, la planificación detallada y en el no dejar ningún detalle al azar, no existen atajos.

Leo: Una etapa en tu vida toca su fin y una nueva se abre ante tus ojos. Asegúrate de estar preparado para iniciarla.

Amor: No toda pareja funciona bajo las mismas normas que otras. Busca aquel ritmo que haga latir saludablemente la tuya.

Riqueza: Procura la sana competencia entre tus pares laborales. No te valgas de tretas o triquiñuelas para superarlos.

Bienestar: Las infidelidades representan grandes faltas a la confianza de la pareja. Estas solo se solucionan con tiempo, paciencia y humildad.

Virgo: Los cuerpos celestes favorecerán tu capacidad de tomar determinaciones durante la jornada de hoy. Aprovéchalos al máximo.

Amor: Hoy caerás en cuenta que puedes tener total confianza en tu pareja. Esto abrirá nuevos horizontes en lo emocional para ti.

Riqueza: No puedes dejar que la avaricia anule todos tus principios. No puedes valerte de cualquier medio para triunfar.

Bienestar: Los sinsabores y contratiempos son parte natural de la vida, al igual que la felicidad y buenaventura. Todo llega a su debido tiempo.

Libra: Te verás involucrado en una serie de eventos durante el inicio de la jornada que rayarán lo ridículo. No pierdas la paciencia.

Amor: Tendencia a caer en peleas o entredichos por menesteres sin importancia. Intenta controlar tus impulsos para evitarlo.

Riqueza: Día no propicio para la celebración de cualquier tipo de contratos o nuevos proyectos. Dilata todo hasta mañana.

Bienestar: No dejes que la inseguridad te juegue una mala pasada. Defiende tus opiniones si crees que ellas son las correctas. No tengas miedo de imponerte.

Escorpio: Iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte. Pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre.

Amor: Te descubrirás buscando ampliar tus horizontes amatorios fuera del vínculo de la pareja. Date cuenta que eso sería un error.

Riqueza: Tu destreza y soltura para manejar a la gente te brindará ventaja en ocupaciones orientadas al trato directo con clientes.

Bienestar: Toma las decisiones que afectarán tu futuro estratégicamente. Siempre ten un pie en el presente y otro en el futuro, así tendrás el éxito esperado.

Sagitario: El día de hoy podrás llevar a cabo todo movimiento de papeles de manera exitosa y rápida. Pero recuérdalo, sólo el día de hoy.

Amor: Sé realista, no podrás seguir dilatando la formalización de la pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida de esta.

Riqueza: Estás pagando el precio de decisiones tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de esta lección para no repetir tu error.

Bienestar: Es frecuente ser juzgado por resultados y no por el esfuerzo que lleva alcanzarlos. Es algo con lo que deberás convivir, sobre todo en lo laboral.

Capricornio: A causa de los gastos descontrolados vivirás momentos de tensión en tu hogar. Pero cuidado, esto te provocará malestares digestivos.

Amor: Tómate tu tiempo y organiza una salida al cine o a comer con tu pareja, porque la rutina y el exceso de trabajo afectan a la relación.

Riqueza: Inicia proyectos a corto plazo y sin la presencia de amigos cercanos. Este es un buen momento para la refacción del hogar.

Bienestar: Para que las cosas resulten como lo esperas, deberás hacerte cargo tú de resolverlas. Nunca esperes que otra persona las haga como lo harías tú.

Acuario: Día de satisfacciones en lo emocional y personal. En lo laboral, grandes cambios positivos se avizoran en el horizonte.

Amor: Día desastroso para todo tipo de eventos sociales o salidas en pareja. Procura permanecer en tu hogar la jornada de hoy.

Riqueza: No puedes permitir que el avance en tus actividades laborales diarias sea una nebulosa. Planifica con detenimiento tu avance.

Bienestar: Evita el camino del éxito fácil. Este no te llevará a buen puerto en un futuro. Todo logro para que sea duradero debe provenir del esfuerzo.

Piscis: La fortuna le sonríe a los que se arriesgan. Se te presentará una oportunidad laboral, no la dejes pasar y muéstrate seguro de ti mismo.

Amor: Las relaciones humanas, especialmente dentro del área sentimental, contribuirán a una convivencia gratificante y armónica.

Riqueza: Buen momento para sentarse a negociar y replantear el aspecto económico. Has trabajado duro y mereces un aumento de sueldo.

Bienestar: Aprende a reconocer tus errores con la misma entereza con la que remarcas los ajenos. Usa el criterio con el que juzgas a los demás.