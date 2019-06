Alberto Fernández: "Cristina no es chorra ni ladrona, estoy seguro de lo que digo"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, defendió contundentemente su compañera de fórmula y Cristina Kirchner frente a las acusaciones por presunta corrupción. El jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y aseveró que "no es chorra", pero "la metieron con fórceps en un sinfín de causas".

Sobre la corrupción, Alberto aseguró: "Sé que Cristina no se metería nunca en una cosa así. La conozco. Podemos atribuirle mil cosas, que es antipática, que es soberbia, pero Cristina no es chorra ni ladrona, estoy seguro de lo que digo".

En diálogo con los periodistas Omar Lavieri y Sergio Berensztein, Fernández -abogado penalista y profesor de Derecho en la UBA- afirmó que "los procesamientos de Cristina son todos arbitrarios" y hay en ellos "una aplicación de la responsabilidad objetiva que es incomprensible".

Al respecto, puso de ejemplo que "el procesamiento de (el juez Julián) Ercolini dice que Cristina es responsable de haber mandado los presupuestos donde se aprobaban las obras de Santa Cruz" e interrogó: "¿Qué delito es ese?".

"No voy a hablar de (el ex secretario de Obras Públicas) José López, que tiene nueve millones de dólares en el auto", indicó Fernández al ser consultado por el accionar de los funcionarios del gobierno anterior, al tiempo que dijo no conocer el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

En este sentido, agregó: "Yo estudié el caso de Cristina y además la conozco. Sé que Cristina no se metería nunca en una cosa así".