La extraña publicación de Gonzalo Higuaín en las redes sociales

Por primera vez en casi una década, Gonzalo Higuaín no se vestirá con la camiseta número 9 de la selección argentina. Después de su participación en el plantel que disputó el Mundial de Rusia, Pipita anunció su alejamiento del conjunto nacional, por eso no estuvo en la consideración de Lionel Scaloni.

Este sábado al mediodía, justo el día que Argentina hará su debut en la Copa América de Brasil, el delantero que militó el último semestre en el Chelsea de Inglaterra hizo una publicación en su cuenta de Instagram que generó decenas de comentarios de sus seguidores.

"Buenas tardes a tod@s. Quiero comunicar que a partir de hoy esta no es más mi cuenta oficial de instagram. Muchas gracias y que tengan buen día", se publicó en la cuenta de Instagram oficial del goleador argentino.

A partir de lo extraño del posteo, que estuvo acompañado por una foto que parece capturar una imagen de un piso, miles de sus seguidores comentaron lo que salió de la cuenta verificada @ghiguain20_9. "¿Qué pasó? ¿Tiene otra cuenta?" o "Pipa le erraste tenias que poner camara frontal no trasera", fueron algunas de las respuestas que recibió en su cuenta, que tiene más de 3 millones de seguidores.

Otra de las especulaciones que surgieron de la publicación, que en pocos minutos recibió más de 50 mil Me Gusta, es que Higuaín pudo haber sufrido el hackeo de su cuenta de Instagram. La otra red social que tiene Pipita es Twitter, pero en la que no realiza ningún posteo desde el 25 de enero, razón por la cual no hizo ninguna aclaración de lo sucedido.

El futuro futbolístico de Higuaín es incierto. Después de haber sido prestado por Juventus para jugar en Milan y Chelsea, donde tuvo poco protagonismo en la consagración del equipo inglés en la final de la Europa League, los rumores en el mercado europeo ubicaría al goleador de Juventus, dueño de su pase, en Roma a cambio del marcador central griego Kostas Manolas.

Hace pocos días, en una entrevista con el programa Hablemos de Fútbol que se emite por la señal ESPN, Higuaín confesó que está viviendo un momento especial de su vida, sobre todo después que se convirtió en padre de una niña con su esposa Lara Weschler.

"Estoy en una etapa de mi vida en la que no me duele nada. Lo sufrí. Si no entrás a las redes sociales te llega igual. Son cosas que pasan, convivís. Jugué en las mejores ligas, los mejores equipos, tres mundiales y Copa América. A los 5 años no me imaginaba ni un 10% de esto y lo logré, ¿me voy a preocupar si alguien dice una cosa u otra?", dijo.