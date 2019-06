Se firmó un acta acuerdo para la certificación de títulos de postgrado

El ministro de Salud de la provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos, firmó hoy un acta acuerdo con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Prof. Dr. Demetrio Mateo Martínez; y el presidente del Colegio Médico de Catamarca, Dr. Guillermo Martínez, para la certificación de títulos de postgrado de los médicos en nuestra provincia.

Durante una mesa de trabajo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la vecina provincia, se firmó el acta, donde las partes acordaron implementar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunto proyectos de carácter académico, científico y de investigación destinadas a mejorar la formación de grado y postgrado de los médicos de la provincia de Catamarca, así como a cooperar entre las partes en los procesos de certificación y recertificación de especialidades.

El Ministro de Salud explicó que “estamos avanzando sobre un programa de certificación de especialidades médicas en determinados casos puntuales conjuntamente y en forma tripartita, lo cual le va a permitir a nuestros especialistas, a las personas que tengan que acreditar su formación, el certificado de especialidad también validado por la Universidad Nacional de Tucumán”.

“Para nosotros es un paso cualitativo muy interesante porque establecer vínculos con una universidad con la categoría de la Universidad de Tucumán, que ya lo tenemos con las residencias médicas, fortalecer este paso, avanzar sobre la certificación de especialidades, avanzar con prestaciones de servicios con entes del Estado y entes no gubernamentales como el Colegio Médico, son saltos de calidad que ponen al Ministerio de Salud y a los profesionales médicos de la salud en un lugar que es muy importante”, resaltó Figueroa Castellanos.

Acerca del acta compromiso firmada, el presidente del Colegio Médico, explicó que “el Colegio de Médicos de Catamarca, al ser la institución que tiene la atribución por la ley de colegiación de certificar las especialidades en el ámbito de la provincia de Catamarca, hoy por el convenio que se ha firmado, tiene el respaldo universitario y ministerial que va a permitir que se certifiquen las especialidades de aquellos aspirantes a obtener matriculas de especialistas en algunos casos puntuales”.

Estos casos son “todos aquellos médicos egresados de residencias que no tengan carácter universitario o que sean de otras universidades, que no es la Universidad Nacional de Tucumán, van a tener que certificar sus antecedentes ante este ente tripartito. Otro caso que nos preocupa es la certificación de médicos que han obtenido su título en el extranjero, y ahora el Colegio Médico va a compartir la responsabilidad de la certificación con la Universidad y el Ministerio de Salud. También, vamos a permitir que la Universidad pueda evaluar los antecedentes de postgrado de aquellos médicos que no hicieron residencia médica y que tienen postgrado más años de servicio en un área específica de la medicina y ellos van a tener que certificar sus antecedentes ante el ente tripartito y obtener la especialidad, si así se considera, o proceder a rendir el examen, si la Universidad lo establece de esa manera. Por otro lado, nos va a permitir la evaluación de antecedentes de aquellos ya especialistas que quieran obtener una práctica especifica dentro de su especialidad, que también serán evaluados, y lo trascendental e importante es que cualquier médico de la provincia de Catamarca que quiera acceder a la certificación de su especialidad por esta entidad lo va a poder hacer, amén que ya haya cumplido otros requisitos que no están contemplados en los requisitos puntuales que acabo de mencionar. Esto levanta y jerarquiza el nivel académico formativo de aquí hacia adelante, que es lo que tiene que transformarse en una mejora de calidad de servicio a la población”, remarcó el Dr. Guillermo Martínez.