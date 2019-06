Thelma Fardin sorprendió con un desnudo total en las redes

A principios de junio Thelma Fardin se atrevió a compartir una sensual foto en ropa interior para hablar de sus placeres y lugares de refugio. “Cuando las primaveras pasan recibo mi refugio es mi casa; para escribir, para ponerme la malla y bailar, para leer y leer. A cara lavada y sin filtro. ¿Vos dónde te refugias?”, preguntó la ex Patito Feo.

Ahora, la actriz de 26 posteó una en la que posa totalmente desnuda, y la acompañó de un poema de Alejandra Pizarnik: "Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres. De aquellas que hicieron de la vida, este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero", escribió en su cuenta de Instagram, cosechando alrededor de 100.000 likes.

A pesar de recibir algunas críticas en las redes, la mayoría de los mensajes fueron de apoyo y celebrando la actitud y el poema elegido para la publicación.

Hace unos días, Thelma también compartió un video en el que muestra cómo fue todo el proceso que atravesó viajando hacia Nicaragua para denunciar ante la Justicia a Juan Darthés por violación, algo que hizo público en el mes de diciembre de 2018.

Este registro fue hecho por Lucía, una amiga de la actriz, y se proyectó en un salón del Dain Usina Cultural, donde Fardin volvió a presentar su libro, El arte de no callar, esta vez, acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas.

El video se titula “Un viaje. Seis vuelos. Un motivo” y en él se observa cómo Fardin asistió a la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, parte del vuelo hacia ese país y el duro pesar de la denunciante al leer el registro escrito de su acusación penal. Además, también se puede ver parte de su recorrido hacia la Clínica Integral Forense de la Mujer, donde se sometió a pericias para acompañar su denuncia.