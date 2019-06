Scaloni: "Si ganamos la Copa América, me retiro"

Fueron un puñado de palabras, pero que sirvieron para distender en el marco de la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni junto a Nicolás Tagliafico en la previa del choque ante Colombia en Salvador. “Si ganamos la Copa América, me retiro”, aseguró el DT entre risas, para más tarde aclarar que se trataba de un chiste. Hubo momento de alegría antes del debut…

Más allá de eso, no se hizo el distraído a la hora de reconocer las exigencias que tiene el combinado nacional en esta competencia. “La Selección siempre va a tener presión, así tengas contrato por seis años o dos meses. No estoy seguro de que solo se valore el resultado, ahora mismo no es solo el resultado, el cómo es importante y se valorará eso”, manifestó el DT.

Independientemente de eso, Scaloni no quiere saber nada con la presión que conlleva el cargo y piensa en el día a día: “Hay que sacarse la mochila de la presión e ir partido a partido. Lo más importantes es que logremos transmitir la idea colectiva”, completó el flamante entrenador.