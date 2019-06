Alpargatas: llegaron máquinas con 35 años de uso y “dejan mucho que desear”, según los empleados

El anuncio de la venta de Alpargatas Textil a Fibran Sur SA generó expectativas en la provincia pero el delegado de Alpargatas Textil, Luis Maza se mostró desilusionado y preocupado por la maquinarias que recibieron en la empresa.

“Las maquinas que trajeron dejan mucho que desear. Algunas son más viejas de las que tenemos. Ayer bajamos maquinas que son del año 83´, de las cuales solo cuatro funcionan”, indicó.

Maza refirió que a veces los hacen "meter la pata" con anuncios y promesas y la realidad no es lo que ellos dijeron al momento de hacer el anuncio. El delegado se quejó porque ayer el jefe de Recursos Humanos y el Gerente le comunicaron que les iban a pagar las vacaciones sin poder gozar de ellas. Cuando se anunció la venta de Alpargatas se dijo que los 112 empleados iba a ser tomado y que la situación de cada empleado se iba a contemplar. Esto no se habría cumplido. “Esto no está bien. No sé que nos espera”, aseguró.

Recordemos que el compromiso de Fibran Sur SA es de hacerse cargo de la planta ubicada en Sumalao desde el 1 de julio venidero.